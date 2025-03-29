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29 марта 2025, 03:40 | Обновлено 29 марта 2025, 03:52
77
0

ВИДЕО. Футболист сборной Аргентины стал блогером. Набрал почти 700 тысяч

Николас Тальяфико – перспективный новый футбольный блогер

29 марта 2025, 03:40 | Обновлено 29 марта 2025, 03:52
77
0
ВИДЕО. Футболист сборной Аргентины стал блогером. Набрал почти 700 тысяч
Youtube. Николас Тальяфико

Николас Тальяфико, игрок сборной Аргентины и «Лиона», попробовал себя в роли стримера.

Футболист разобрал свою игру против Бразилии на своём канале Twitch, где у него более 200 тысяч подписчиков.

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Он анонсирует стримы в Instagram, где его подписчиков накопилось 4 миллиона.

После завершения карьеры Тальяфико может стать аналитиком или тренером.

Видео разбора на YouTube за 10 часов набрало более 300 тысяч просмотров, а на данный момент – почти 700 тысяч просмотров.

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видео lifestyle Николас Тальяфико сборная Аргентины по футболу Лион чемпионат Франции по футболу
Максим Лапченко Источник: YouTube
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