ВИДЕО. Футболист сборной Аргентины стал блогером. Набрал почти 700 тысяч
Николас Тальяфико – перспективный новый футбольный блогер
Николас Тальяфико, игрок сборной Аргентины и «Лиона», попробовал себя в роли стримера.
Футболист разобрал свою игру против Бразилии на своём канале Twitch, где у него более 200 тысяч подписчиков.
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Он анонсирует стримы в Instagram, где его подписчиков накопилось 4 миллиона.
После завершения карьеры Тальяфико может стать аналитиком или тренером.
Видео разбора на YouTube за 10 часов набрало более 300 тысяч просмотров, а на данный момент – почти 700 тысяч просмотров.
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