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Премьер-лига
Левый Берег
29.03.2025 13:00 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 21:25 |
126
0

Левый Берег – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Окрыленные «аисты» попытаются удивить команду Ротаня

28 марта 2025, 21:25 |
126
0
Левый Берег – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Фк Левый Берег

В двадцать втором туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в субботу, 29 марта, в Киеве встретятся «Левый Берег» и «Александрия». Хозяева поля, улучшившие свое турнирное положение и поднявшиеся на 11 место, будут принимать «горожан», которые до сих пор продолжают находиться на второй строчке.

Левый Берег

Если сравнивать нынешнюю команду Виталия Первака с той, которая начинала дебютный сезон в элитном дивизионе, то это две совершенно разные команды. Тогда «аистам» сложно давалось добывать очки из-за нехватки опыта и высококлассных исполнителей, поэтому команде приходилось привыкать к ритму УПЛ. Ближе к концу 2024 года «Левый Берег» уже «оброс мышцами» и в более лучшем положении подходил к возобновлению чемпионата.

А уже в начале 2025 года «аисты», хоть и проиграли «Шахтеру», однако этот проигрыш компенсировали викториями над «Черноморцем» и «Вересом», что позволило подопечным Первака подняться на рекордное 11 место. Кроме того, киевляне готовились дать бой «Кривбассу», но воздушная тревога изменила планы «Левого Берега».

Поэтому, имея паузу почти 4 недели, подопечные Первака провели товарищескую игру против ЛНЗ (0:2), а сейчас готовятся противостоять «Александрии» и взять реванш за проигранный матч первого круга.

Александрия

«Горожане» до сих пор продолжают вести борьбу за золото чемпионата Украины, отставая от «Динамо» на 4 очка. С момента начала второй части сезона «Александрия» проиграла лишь один раз («Шахтеру»), а во всех остальных поединках одержала победу: минимальные над «Зарей» (2:1) и «Колосом» (1:0) и разгромную над «Оболонью» (4:0).

Теперь коллектив из Кировоградщины готовится к непростой битве с «Левым Берегом», который по сравнению с началом сезона стал совсем другим.

Во время международной паузы подопечные Руслана Ротаня провели 2 спарринга против перволиговых «Эпицентра» и запорожского «Металлурга», которые завершились победами представителя УПЛ (1:0 и 3:2 соответственно).

К тому же, ряды «горожан» усилил экс-полузащитник «Днепра-1» и «Зари» Сергей Булеца, который уже сможет принять участие в ближайшем поединке.

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге команды между собой провели 1 матч, завершившийся победой «Александрии» со счетом 2:0. У «горожан» голами отличились Мигель Кампуш и Артем Шабанов.

Прогноз на противостояние

3 очка необходимы как Перваку, так и Ротаню, ведь виктория позволит «Левому Берегу» оторваться от опасной зоны, а «Александрии» продолжать преследовать лидера чемпионата. Но если учесть, что «аисты» в последних матчах значительно прибавили, то не исключено, что команде Ротаня будет трудно победить новичка УПЛ. Нашим прогнозом в этой встрече будет Тотал больше 2,5.

Ориентировочные составы:

«Левый Берег»: Механив, Сидней, Банада, Семенов, Соколов, Дедух, Косовский, Н. Когут, Шастал, Синица, Ризнык

«Александрия»: Ермаков, Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко, Калюжный, Цара, Мишнев, Ковалец, Безерра, Филиппов

Прогноз Sport.ua
Левый Берег
29 марта 2025 -
13:00
Александрия
ТБ 2,5 2.60 Сделать ставку
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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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