Левый Берег – Александрия. Текстовая трансляция матча

В субботу, 29-го марта, состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевский «Левый Берег» и «Александрия». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый Берег», начало в 13:00.

Новички текущего розыгрыша УПЛ постепенно входят во вкус, и на данный момент в нашем чемпионате всего две команды могут похвастаться победными сериями хотя бы из двух матчей перед уходом на мартовский международный перерыв. Собственно, они и встретятся между собой после его окончания. «Александрия» все еще не выпала из чемпионской гонки, и играет весной уж точно увереннее, чем «Динамо» и «Шахтер». Но против команды Виталия Первака еще ни у кого не было легкой прогулки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Левый Берег» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.