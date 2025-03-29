Прагматизм с намеком на чемпионство. Александрия одолела Левый Берег

Сказочная и в конце концов уже рекордная в определенном смысле кампания украинской Премьер-лиги продолжается для «Александрии», которая еще никогда в своей истории столько очков за сезон национального первенства не получала, а здесь есть еще вполне достаточно времени для того, чтобы установить очень высокую планку для будущих поколений в истории клуба. В частности, неплохим виделся шанс получить еще три зачетных балла по итогам гостевой игры двадцать второго раунда против киевского «Левого Берега», который, хотя до сих пор считается новичком «элиты», но уже достаточно попил крови у наших грандов.

Команда Руслана Ротаня в отчетной встрече также могла последовать этому опыту. Потому что Виталий Первак и его подопечные все необходимое для этого подготовили. Ну, почти все – кроме стандартов. По этому компоненту в игре «Александрии» нашим клубам все еще трудно найти максимально действенное противоядие. «Аисты», например, так и не нашли. Поэтому и пропустили уже на 13 минуте, когда Кравченко с углового с правого фланга нашел голову Смирного в центре штрафной.

И так уж сложилось развитие событий в первом тайме, что этот гол – это фактически все, что мы видели опасного от обеих команд до перерыва. Да, «Левый Берег» пытался активно прессинговать на чужой половине, и иногда очень успешно. Но даже если удавалось перехватить мяч у условного Кампуша, который проводил далеко не лучший тайм в своей карьере в УПЛ, то до обострения дела как-то не доходили. Что касается защиты, то здесь хозяева выкладывались должным образом, как и предполагалось.

После перерыва никаких концептуальных изменений в этой игре мы не увидели. Даже наоборот – желание «Александрии» забить второй гол как можно быстрее и закрыть все вопросы этой встречи было настолько значительным, что помогло команде Ротаня и в дальнейшем двигаться по инерции. Атаки «Левого Берега» начали происходить только в конце встречи, против только один интересный дальний удар от Ризныка и близко не был похож по уровню остроты на попадание в левую стойку от Безерры сразу после перерыва, которое и должно было закрывать эту встречу.

В следующие выходные «Левый Берег» проведет на выезде дерби против «Динамо», а «Александрия» посреди недели будет принимать донецкий «Шахтер» в Кубке Украины, после чего так же дома сыграет против криворожского «Кривбасса».

Наши оценки:

«Левый Берег» (замены): Кобзарь – 6,0, Приходько – 6,0, Галас – 6,0, А. Ризнык – 6,0, Диего – б/о.

«Александрия» (замены): Мишнев – 6,0, Беляев – 6,0, Шепелев – 6,0, Кулаков – 6,0, Джевани – б/о.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Левый Берег» – «Александрия» – 0:1

Гол: Смирный, 13

«Левый Берег»: Механов – Шаповал, Семенов, Банада, Соколов – Дедух (Диего, 88), Косовский (Приходько, 63) – Шастал (Галас, 63), М. Когут (А. Ризнык, 63), Синица – Сухоручко (Кобзарь, 46).

«Александрия»: Ермаков – Мартынюк, Копина, Кампуш, Кравченко – Смирный (Мишнев, 60), Калюжный, Ковалец (Шепелев, 60) – Цара (Беляев, 61), Филиппов (Кулаков, 69), Безерра (Джевани, 88).

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: «Левый Берег» (Киев).

Удары (в створ): 2 (1) – 12 (2)

Угловые: 1 – 5

Оффсайды: 1 – 1.

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ – АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 15°C