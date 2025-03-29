Защитник сборной Украины забил первый гол в составе немецкого клуба

28 марта состоялся матч 26-го тура немецкой Региональной лиги (четвертый по силе дивизион – прим), в котором встретились «Виктория» Берлин и «Ена».

Хозяева уверенно одолели соперника со счетом 4:2, несмотря на удаление полузащитника на 73-й минуте. Первый гол в составе берлинской команды забил 19-летний украинский защитник Иван Ермачков.

Футболист начинал карьеру в «Колосе» из Ковалевки, в 2022 году перебрался в немецкий «Вупперталь». На данный момент контракт Ермачкова принадлежит известному клубу «Вердер» Бремен, однако до июня текущего года украинец будет выступать в составе «Виктории».

Иван провел два матча за берлинский клуб, в марте этого года вызывался в состав сборной Украины U-20, сыграв 30 минут против Северной Ирландии (1:0).

«Виктория» набрала 28 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата.

Региональная лига Германии, 26-й тур. 28 марта

Виктория Берлин – Ена – 4:2

Голы: Кюдж, 31, Джонс, 42, Ермачков, 76, Дикарев, 82 – Ледер, 73

Удаление: Силла, 73 (Виктория)

Видеообзор матча: