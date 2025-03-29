Челси объявил символическую сборную за всю историю клуба
В начале марта лондонский клуб отпраздновал 120-летие со дня основания
Лондонский клуб Челси объявил символическую сборную, сформированную из лучших игроков за всю историю команды, в честь ее 120-летия.
На официальном сайте синих опубликован список из 11 легенд клуба, избранных в результате голосования среди болельщиков.
10 марта 2025 года Челси отпраздновал 120-летие с момента основания клуба.
Лондонский клуб занимает 5-ю позицию в турнирной таблице АПЛ под руководством Энцо Марески, набрав 49 очков после 29 матчей.
Символическая сборная Челси за всю историю клуба
- Вратарь: Петр Чех
- Защитники: Эшли Коул, Тиаго Силва, Джон Терри, Сезар Аспиликуэта
- Полузащитники: Н'Голо Канте, Франк Лампард, Клод Макелеле
- Нападающие: Эден Азар, Дидье Дрогба, Джанфранко Дзола
As voted by Chelsea fans, here is your Team of 120. 🫡#CFC120 pic.twitter.com/uiZyF4N7If— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 25, 2025
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