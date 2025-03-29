Челси объявил символическую сборную за всю историю клуба

Лондонский клуб Челси объявил символическую сборную, сформированную из лучших игроков за всю историю команды, в честь ее 120-летия.

На официальном сайте синих опубликован список из 11 легенд клуба, избранных в результате голосования среди болельщиков.

10 марта 2025 года Челси отпраздновал 120-летие с момента основания клуба.

Лондонский клуб занимает 5-ю позицию в турнирной таблице АПЛ под руководством Энцо Марески, набрав 49 очков после 29 матчей.

Символическая сборная Челси за всю историю клуба

Вратарь: Петр Чех

Защитники: Эшли Коул, Тиаго Силва, Джон Терри, Сезар Аспиликуэта

Полузащитники: Н'Голо Канте, Франк Лампард, Клод Макелеле

Нападающие: Эден Азар, Дидье Дрогба, Джанфранко Дзола