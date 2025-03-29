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Англия
29 марта 2025, 05:41 | Обновлено 29 марта 2025, 05:54
108
0

Челси объявил символическую сборную за всю историю клуба

В начале марта лондонский клуб отпраздновал 120-летие со дня основания

29 марта 2025, 05:41 | Обновлено 29 марта 2025, 05:54
108
0
Челси объявил символическую сборную за всю историю клуба
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский клуб Челси объявил символическую сборную, сформированную из лучших игроков за всю историю команды, в честь ее 120-летия.

На официальном сайте синих опубликован список из 11 легенд клуба, избранных в результате голосования среди болельщиков.

10 марта 2025 года Челси отпраздновал 120-летие с момента основания клуба.

Лондонский клуб занимает 5-ю позицию в турнирной таблице АПЛ под руководством Энцо Марески, набрав 49 очков после 29 матчей.

Символическая сборная Челси за всю историю клуба

  • Вратарь: Петр Чех
  • Защитники: Эшли Коул, Тиаго Силва, Джон Терри, Сезар Аспиликуэта
  • Полузащитники: Н'Голо Канте, Франк Лампард, Клод Макелеле
  • Нападающие: Эден Азар, Дидье Дрогба, Джанфранко Дзола
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Челси символическая сборная Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Петр Чех Эшли Коул Тиаго Силва Джон Терри Сесар Аспиликуэта Н'Голо Канте Фрэнк Лэмпард Клод Макелеле Эден Азар Дидье Дрогба Джанфранко Дзола день рождения
Николай Степанов Источник: ФК Челси
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