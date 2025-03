Челси объявил символическую сборную за всю историю клуба

Лондонский клуб Челси объявил символическую сборную, сформированную из лучших игроков за всю историю команды, в честь ее 120-летия.

На официальном сайте синих опубликован список из 11 легенд клуба, избранных в результате голосования среди болельщиков.

10 марта 2025 года Челси отпраздновал 120-летие с момента основания клуба.

Лондонский клуб занимает 5-ю позицию в турнирной таблице АПЛ под руководством Энцо Марески, набрав 49 очков после 29 матчей.

Символическая сборная Челси за всю историю клуба

As voted by Chelsea fans, here is your Team of 120. 🫡#CFC120 pic.twitter.com/uiZyF4N7If