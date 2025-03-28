ВИДЕО. Как это было. 21 год назад Надаль и Федерер впервые сошлись на корте

Ровно 21 год назад – 28 марта 2004 года состоялся первый матч между легендарными Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.

Теннисисты встретились на стадии 1/16 финала хардового турнира ATP 1000 в Майами. Федерер тогда был первой ракеткой мира, но в их дебютном противостоянии победу одержал Надаль.

На тот момент 17-летний испанец лишь только ворвался в первую сотню рейтинга ATP и еще не побеждал на больших турнирах. И тем не менее именитый швейцарец уступил в двух сетах и сенсационно выбыл из турнира.

Теннисисты за всю карьеру 47 раз пересекались на кортах, включая выставочные матчи. 28 побед на счету Рафы, 19 раз побеждал Роджер.

Последний раз на большом турнире они играли друг с другом в 2019 году. Это был полуфинал Уимблдона и тогда сильнее оказался швейцарец - 3:1 по сетам.

ATP 1000 Майами. Хард. 1/16 финала. 2004 год.

Роджер Федерер (Швейцария) [1] – Рафаэль Надаль (Испания) – 3:6, 3:6