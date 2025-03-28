Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Как это было. 21 год назад Надаль и Федерер впервые сошлись на корте
ATP
28 марта 2025, 21:15 | Обновлено 28 марта 2025, 22:08
230
0

ВИДЕО. Как это было. 21 год назад Надаль и Федерер впервые сошлись на корте

Первый матч Роджер и Рафаэль сыграли в Майами

28 марта 2025, 21:15 | Обновлено 28 марта 2025, 22:08
230
0
ВИДЕО. Как это было. 21 год назад Надаль и Федерер впервые сошлись на корте
playbuzz.com. Роджер Федерер. Рафаэль Надаль

Ровно 21 год назад – 28 марта 2004 года состоялся первый матч между легендарными Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.

Теннисисты встретились на стадии 1/16 финала хардового турнира ATP 1000 в Майами. Федерер тогда был первой ракеткой мира, но в их дебютном противостоянии победу одержал Надаль.

На тот момент 17-летний испанец лишь только ворвался в первую сотню рейтинга ATP и еще не побеждал на больших турнирах. И тем не менее именитый швейцарец уступил в двух сетах и сенсационно выбыл из турнира.

Теннисисты за всю карьеру 47 раз пересекались на кортах, включая выставочные матчи. 28 побед на счету Рафы, 19 раз побеждал Роджер.

Последний раз на большом турнире они играли друг с другом в 2019 году. Это был полуфинал Уимблдона и тогда сильнее оказался швейцарец - 3:1 по сетам.

ATP 1000 Майами. Хард. 1/16 финала. 2004 год.

Роджер Федерер (Швейцария) [1] – Рафаэль Надаль (Испания) – 3:6, 3:6

По теме:
Джокович и Димитров определили первого финалиста Мастерса в Майами
Новак Джокович – Григор Димитров. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Джокович пояснил, как ему удалось обыграть Корду в четвертьфинале Майами
ATP Майами Рафаэль Надаль Роджер Федерер в этот день видео теннисные видеообзоры
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами
Теннис | 28 марта 2025, 08:51 0
ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами
ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами

Джессика в трех сетах все же одолела Александру и вышла в решающий поединок

ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий перешел в Черноморец
Футбол | 28 марта 2025, 17:05 194
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий перешел в Черноморец
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий перешел в Черноморец

Опытный игрок пополнил состав одесской команды

Экс-игрок Челси, дисквалифицированный за допинг, обратился к Мудрику
Футбол | 28.03.2025, 11:15
Экс-игрок Челси, дисквалифицированный за допинг, обратился к Мудрику
Экс-игрок Челси, дисквалифицированный за допинг, обратился к Мудрику
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
Теннис | 28.03.2025, 10:29
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
Стала известна первая финалистка супертурнира в Майами
Теннис | 27.03.2025, 22:25
Стала известна первая финалистка супертурнира в Майами
Стала известна первая финалистка супертурнира в Майами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФРОЧ предостерег Усика: «Он гораздо младше. Это очень смелый шаг»
ФРОЧ предостерег Усика: «Он гораздо младше. Это очень смелый шаг»
26.03.2025, 23:57
Бокс
Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина
Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина
28.03.2025, 10:35 9
Футбол
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
27.03.2025, 17:31 11
Футбол
ГРИГОРЧУК: «Не слышал такого футболиста. Он лучший футзалист мира?»
ГРИГОРЧУК: «Не слышал такого футболиста. Он лучший футзалист мира?»
26.03.2025, 16:41 6
Футбол
Супердрама на ЧУ. Два биатлониста одновременно пересекли финишную черту
Супердрама на ЧУ. Два биатлониста одновременно пересекли финишную черту
27.03.2025, 16:23
Биатлон
Дисквалификация рф. Украина получит две медали Игр в Сочи через 11 лет
Дисквалификация рф. Украина получит две медали Игр в Сочи через 11 лет
27.03.2025, 22:15 2
Биатлон
«Реальность такова». Итальянский журналист – об обмене Довбика в топ-клуб
«Реальность такова». Итальянский журналист – об обмене Довбика в топ-клуб
27.03.2025, 15:20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем