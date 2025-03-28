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Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 22:23 | Обновлено 28 марта 2025, 22:37
395
2

Турнирная таблица УПЛ. Ингулец покинул последнее место, опередив Черноморец

С 28 по 30 марта проходят поединки 22-го тура Украинской Премьер-лиги

28 марта 2025, 22:23 | Обновлено 28 марта 2025, 22:37
395
2
Турнирная таблица УПЛ. Ингулец покинул последнее место, опередив Черноморец
УПЛ

С 28 по 30 марта проходят поединки 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

В пятницу состоялось 2 матча, еще по 3 игры запланированы на субботу и воскресенье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо продолжает лидировать с 51 баллами, Александрия с 47 баллами занимает второе место. Шахтер с 41 пунктом замыкает топ-3, имея игру в запасе.

Ингулец сыграл вничью с Вересом (0:0) и покинул последнее место, опередив Черноморец

Топ-7 УПЛ: Динамо Киев (51), Александрия (47), Шахтер (41), Полесье (37), Кривбасс (32), Заря, Карпаты (по 29).

Внизу турнирной таблицы находятся: Колос, Оболонь (по 18), Черноморец, Ингулец (по 15).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • 🥇 Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • 🏆 Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • 🥈 Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • 🥉 Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 22-й тур

🔹 28 марта (пятница)

  • 13:00. Ингулец – Верес – 0:0
  • 15:30. ЛНЗ – Полесье – 0:1

🔹 29 марта (суббота)

  • 13:00. Левый Берег – Александрия
  • 15:30. Оболонь – Шахтер
  • 18:00. Рух – Динамо

🔹 30 марта (воскресенье)

  • 13:00. Ворскла – Кривбасс
  • 15:30. Карпаты – Черноморец
  • 18:00. Заря – Колос

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 21 15 6 0 44 - 15 51
2 Александрия 21 14 5 2 33 - 16 47
3 Шахтер Донецк 20 12 5 3 46 - 16 41
4 Полесье 22 10 7 5 30 - 22 37
5 Кривбасс 19 9 5 5 23 - 19 32
6 Карпаты Львов 21 8 5 8 23 - 23 29
7 Верес 22 7 8 7 27 - 28 29
8 Заря 20 9 2 9 25 - 25 29
9 Рух Львов 21 6 8 7 22 - 18 26
10 ЛНЗ Черкассы 22 7 4 11 22 - 30 25
11 Левый берег 20 6 4 10 12 - 21 22
12 Ворскла 21 5 6 10 17 - 27 21
13 Колос Ковалевка 21 3 9 9 13 - 19 18
14 Оболонь 21 4 6 11 12 - 35 18
15 Ингулец 21 3 7 11 15 - 33 16
16 Черноморец 21 4 3 14 14 - 31 15
Полная таблица

📊 Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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avk2307
Навіть тут фото Судакова
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0
WalterBlack
У Динамо більшість майбутніх матчів будуть на виїзді, тож менші шанси на перемогу. Олександрія має всі шанси зробити сенсацію
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-1
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