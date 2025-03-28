Турнирная таблица УПЛ. Ингулец покинул последнее место, опередив Черноморец

С 28 по 30 марта проходят поединки 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

В пятницу состоялось 2 матча, еще по 3 игры запланированы на субботу и воскресенье.

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Динамо продолжает лидировать с 51 баллами, Александрия с 47 баллами занимает второе место. Шахтер с 41 пунктом замыкает топ-3, имея игру в запасе.

Ингулец сыграл вничью с Вересом (0:0) и покинул последнее место, опередив Черноморец

Топ-7 УПЛ: Динамо Киев (51), Александрия (47), Шахтер (41), Полесье (37), Кривбасс (32), Заря, Карпаты (по 29).

Внизу турнирной таблицы находятся: Колос, Оболонь (по 18), Черноморец, Ингулец (по 15).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

🥇 Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

🏆 Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

🥈 Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

🥉 Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 22-й тур

🔹 28 марта (пятница)

13:00. Ингулец – Верес – 0:0

15:30. ЛНЗ – Полесье – 0:1

🔹 29 марта (суббота)

13:00. Левый Берег – Александрия

15:30. Оболонь – Шахтер

18:00. Рух – Динамо

🔹 30 марта (воскресенье)

13:00. Ворскла – Кривбасс

15:30. Карпаты – Черноморец

18:00. Заря – Колос

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Динамо Киев 21 15 6 0 44 - 15 51 2 Александрия 21 14 5 2 33 - 16 47 3 Шахтер Донецк 20 12 5 3 46 - 16 41 4 Полесье 22 10 7 5 30 - 22 37 5 Кривбасс 19 9 5 5 23 - 19 32 6 Карпаты Львов 21 8 5 8 23 - 23 29 7 Верес 22 7 8 7 27 - 28 29 8 Заря 20 9 2 9 25 - 25 29 9 Рух Львов 21 6 8 7 22 - 18 26 10 ЛНЗ Черкассы 22 7 4 11 22 - 30 25 11 Левый берег 20 6 4 10 12 - 21 22 12 Ворскла 21 5 6 10 17 - 27 21 13 Колос Ковалевка 21 3 9 9 13 - 19 18 14 Оболонь 21 4 6 11 12 - 35 18 15 Ингулец 21 3 7 11 15 - 33 16 16 Черноморец 21 4 3 14 14 - 31 15 Полная таблица

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