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Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 12:40 | Обновлено 28 марта 2025, 12:47
118
0

Уик-энд украинского футбола. Анонс: 22-й тур УПЛ пройдет за три дня

Динамо удерживает лидерство, опережая Александрию и Шахтер

28 марта 2025, 12:40 | Обновлено 28 марта 2025, 12:47
118
0
Уик-энд украинского футбола. Анонс: 22-й тур УПЛ пройдет за три дня
ФК Динамо

С 28 по 30 марта состоятся поединки 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

В пятницу пройдет 2 матча, еще по 3 игры запланированы на субботу и воскресенье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо продолжает лидировать с 51 баллами, Александрия с 47 баллами занимает второе место. Шахтер с 41 пунктом замыкает топ-3, имея игру в запасе.

Топ-7 УПЛ: Динамо Киев (51), Александрия (47), Шахтер (41), Полесье (34), Кривбасс (32), Заря, Карпаты (по 29).

Внизу турнирной таблицы находятся: Колос, Оболонь (по 18), Черноморец, Ингулец (по 15).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 22-й тур

🔹 28 марта (пятница)

  • 13:00. Ингулец – Верес
  • 15:30. ЛНЗ – Полесье

🔹 29 марта (суббота)

  • 13:00. Левый Берег – Александрия
  • 15:30. Оболонь – Шахтер
  • 18:00. Рух – Динамо

🔹 30 марта (воскресенье)

  • 13:00. Ворскла – Кривбасс
  • 15:30. Карпаты – Черноморец
  • 18:00. Заря – Колос

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 21 15 6 0 44 - 15 51
2 Александрия 21 14 5 2 33 - 16 47
3 Шахтер Донецк 20 12 5 3 46 - 16 41
4 Полесье 21 9 7 5 29 - 22 34
5 Кривбасс 19 9 5 5 23 - 19 32
6 Заря 20 9 2 9 25 - 25 29
7 Карпаты Львов 21 8 5 8 23 - 23 29
8 Верес 21 7 7 7 27 - 28 28
9 Рух Львов 21 6 8 7 22 - 18 26
10 ЛНЗ Черкассы 21 7 4 10 22 - 29 25
11 Левый берег 20 6 4 10 12 - 21 22
12 Ворскла 21 5 6 10 17 - 27 21
13 Колос Ковалевка 21 3 9 9 13 - 19 18
14 Оболонь 21 4 6 11 12 - 35 18
15 Черноморец 21 4 3 14 14 - 31 15
16 Ингулец 20 3 6 11 15 - 33 15
Полная таблица

📊 Инфографика

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу статистические расклады Динамо Киев Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Александрия Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Ингулец Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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