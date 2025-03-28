Уик-энд украинского футбола. Анонс: 22-й тур УПЛ пройдет за три дня
Динамо удерживает лидерство, опережая Александрию и Шахтер
С 28 по 30 марта состоятся поединки 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
В пятницу пройдет 2 матча, еще по 3 игры запланированы на субботу и воскресенье.
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Динамо продолжает лидировать с 51 баллами, Александрия с 47 баллами занимает второе место. Шахтер с 41 пунктом замыкает топ-3, имея игру в запасе.
Топ-7 УПЛ: Динамо Киев (51), Александрия (47), Шахтер (41), Полесье (34), Кривбасс (32), Заря, Карпаты (по 29).
Внизу турнирной таблицы находятся: Колос, Оболонь (по 18), Черноморец, Ингулец (по 15).
Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ Украинская Премьер-лига. 22-й тур
🔹 28 марта (пятница)
- 13:00. Ингулец – Верес
- 15:30. ЛНЗ – Полесье
🔹 29 марта (суббота)
- 13:00. Левый Берег – Александрия
- 15:30. Оболонь – Шахтер
- 18:00. Рух – Динамо
🔹 30 марта (воскресенье)
- 13:00. Ворскла – Кривбасс
- 15:30. Карпаты – Черноморец
- 18:00. Заря – Колос
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|21
|15
|6
|0
|44 - 15
|51
|2
|Александрия
|21
|14
|5
|2
|33 - 16
|47
|3
|Шахтер Донецк
|20
|12
|5
|3
|46 - 16
|41
|4
|Полесье
|21
|9
|7
|5
|29 - 22
|34
|5
|Кривбасс
|19
|9
|5
|5
|23 - 19
|32
|6
|Заря
|20
|9
|2
|9
|25 - 25
|29
|7
|Карпаты Львов
|21
|8
|5
|8
|23 - 23
|29
|8
|Верес
|21
|7
|7
|7
|27 - 28
|28
|9
|Рух Львов
|21
|6
|8
|7
|22 - 18
|26
|10
|ЛНЗ Черкассы
|21
|7
|4
|10
|22 - 29
|25
|11
|Левый берег
|20
|6
|4
|10
|12 - 21
|22
|12
|Ворскла
|21
|5
|6
|10
|17 - 27
|21
|13
|Колос Ковалевка
|21
|3
|9
|9
|13 - 19
|18
|14
|Оболонь
|21
|4
|6
|11
|12 - 35
|18
|15
|Черноморец
|21
|4
|3
|14
|14 - 31
|15
|16
|Ингулец
|20
|3
|6
|11
|15 - 33
|15
📊 Инфографика
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