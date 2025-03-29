Украина. Премьер лига29 марта 2025, 00:50 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Шахтер
29 марта в 15:30 состоится матч 22-го тура УПЛ
29 марта 2025, 00:50 |
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В субботу, 29 марта, в 15:30 состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Шахтер».
Команды встретятся на стадионе «Оболонь Арена» в городе Киев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч рассудит арбитр Андрей Коваленко из Полтавы.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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