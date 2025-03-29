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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Шахтер
Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 00:50 |
20
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Шахтер

29 марта в 15:30 состоится матч 22-го тура УПЛ

29 марта 2025, 00:50 |
20
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Шахтер
УПЛ

В субботу, 29 марта, в 15:30 состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Шахтер».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь Арена» в городе Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч рассудит арбитр Андрей Коваленко из Полтавы.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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