Другие новости27 марта 2025, 16:19 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
27 марта 2025, 16:19 |
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В четверг, 27 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:45 Барселона (Ж) – Вольфсбург (Ж)
22:00 Челси (Ж) – Манчестер Сити (Ж)
22:00 Барселона – Осасуна
ТЕННИС
22:30 Себастьян Корда – Новак Джокович
КИБЕРСПОРТ
18:00 Tundra – Falcons
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