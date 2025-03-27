СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 марта

В четверг, 27 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Барселона (Ж) – Вольфсбург (Ж)

1.07 – 10.00 – 17.50

22:00 Челси (Ж) – Манчестер Сити (Ж)

1.32 – 4.85 – 8.40

22:00 Барселона – Осасуна

1.26 – 7.12 – 11.90

ТЕННИС

22:30 Себастьян Корда – Новак Джокович

4.30 – 1.25

КИБЕРСПОРТ

18:00 Tundra – Falcons

1.73 – 2.16