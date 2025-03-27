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27 марта 2025, 16:19 |
106
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

27 марта 2025, 16:19 |
106
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

В четверг, 27 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Барселона (Ж) – Вольфсбург (Ж)

Ggbet 1.07 – 10.00 – 17.50

22:00 Челси (Ж) – Манчестер Сити (Ж)

Ggbet 1.32 – 4.85 – 8.40

22:00 Барселона – Осасуна

Ggbet 1.26 – 7.12 – 11.90

ТЕННИС

22:30 Себастьян Корда – Новак Джокович

Ggbet 4.30 – 1.25

КИБЕРСПОРТ

18:00 Tundra – Falcons

Ggbet 1.73 – 2.16

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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