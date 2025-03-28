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  4. Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
WTA
28 марта 2025, 10:29 |
777
4

Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами

Джессика Пегула постарается переиграть первую ракетку мира Арину Соболенко

28 марта 2025, 10:29 |
777
4
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

В ночь на 28 марта состоялись полуфинальные матчи на турнире WTA 1000 в Майами, США.

Первая ракетка мира Арина Соболенко справилась с Жасмин Паолини. Соболенко проведет 12-й решающий матч на тысячниках.

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Спасти Флориду постарается четвертая сеяная Джессика Пегула. Представительница США завершила сказку 19-летней Александры Эалы, выиграв трехсетовый полуфинальный матч за 2.5 часа.

Пегула в шестой раз в карьере вышла в финальный матч на тысячниках. На ее счету три трофея: в Гвадалахаре, Монреале и Торонто.

Ранее Соболенко и Пегула играли между собой восемь раз. Джессика сумела дважды одолеть белоруску. Предыдущие их очное противостояние было в финале US Open 2024. Тогда трофей забрала Арина после победы со счетом 7:5, 7:5.

Финал в Майами у женщин состоится в субботу, 29 марта.

WTA 1000 Майами. 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Жасмин Паолини [6] – 6:2, 6:2
Джессика Пегула [4] – Александра Эала – 7:6 (7:3), 5:7, 6:3

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WTA Майами Джессика Пегула Арина Соболенко Александра Эала Жасмин Паолини
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Слава Україні
За кого я у фіналі, очевидно
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Ukropsalo
Жыве Беларусь! 
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