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WTA
28 марта 2025, 08:51 | Обновлено 28 марта 2025, 09:00
1555
0

ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами

Джессика в трех сетах все же одолела Александру и вышла в решающий поединок

28 марта 2025, 08:51 | Обновлено 28 марта 2025, 09:00
1555
0
ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула и Александра Эала

Четвертая ракетка мира Джессика Пегула вышла в финал хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

В полуфинале американка в трех сетах переиграла 19-летнюю филиппинку Александру Эалу (WTA 140) за 2 часа и 25 минут.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/2 финала

Джессика Пегула (США) [4] – Александра Эала [WC] – 7:6 (7:3), 5:7, 6:3

В первой партии Джессика отыгралась со счета 2:5. Это была первая встреча соперниц.

В финале тысячника Пегула сыграет против Арины Соболенко, которая в своем полуфинальном поединка переиграла Жасмин Паолини.

Пегула в шестой раз сыграет в финале турнира категории WTA 1000. На ее счету три трофея.

Эала стала настоящей сенсацией соревнований в Майами, на своем пути обыграв Кэти Волынец, Алену Остапенко, Мэдисон Киз, Паулу Бадосу (испанка снялась) и Игу Свентек. Александра впервые дошла до полуфинала на уровне Тура и с понедельника дебютирует в топ-100.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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