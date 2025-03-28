ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами

Четвертая ракетка мира Джессика Пегула вышла в финал хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

В полуфинале американка в трех сетах переиграла 19-летнюю филиппинку Александру Эалу (WTA 140) за 2 часа и 25 минут.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/2 финала

Джессика Пегула (США) [4] – Александра Эала [WC] – 7:6 (7:3), 5:7, 6:3

В первой партии Джессика отыгралась со счета 2:5. Это была первая встреча соперниц.

В финале тысячника Пегула сыграет против Арины Соболенко, которая в своем полуфинальном поединка переиграла Жасмин Паолини.

Пегула в шестой раз сыграет в финале турнира категории WTA 1000. На ее счету три трофея.

Эала стала настоящей сенсацией соревнований в Майами, на своем пути обыграв Кэти Волынец, Алену Остапенко, Мэдисон Киз, Паулу Бадосу (испанка снялась) и Игу Свентек. Александра впервые дошла до полуфинала на уровне Тура и с понедельника дебютирует в топ-100.