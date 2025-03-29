Иван НАДЕИН: «В 2035 году Украину ждет, как минимум, финал чемпионата мира»

Президент Вереса Иван Надеин выразил уверенность, что через 15–20 лет Украина сможет выйти на высокий уровень футбола на международной арене.

Он сравнил украинскую ситуацию с опытом Хорватии, которая через такое же время после войны начала занимать лидирующие позиции в европейском футболе.

Иван Надеин: «Много наших детей сейчас играют за рубежом. Посмотрите на Хорватию, они только через 15–20 лет после войны начали играть ведущую роль в европейском футболе, и это несмотря на то, что Хорватия — маленькая страна.

Все эти футболисты, как Модрич, Ракитич, учились в европейских школах. Они стали интегрированными не только языково, но и культурно и ментально. Поэтому я думаю, что где-то в 2035 году Украину ждет как минимум финал чемпионата мира».