Иван НАДЕИН: «Легионеры с помощью Вереса могут сделать шаг вперед»

Президент клуба Верес Иван Надеин рассказал о ситуации в команде из Ровно, о трансфере Яго Сикейры в Ригу, о своем согласии пройти тест на полиграфе и новую игровую форму команды для следующего сезона.

– Как оцениваете первую часть сезона?

– Турнирное положение – положительное, воспринимается болельщиками и игроками – как достаточно положительное. Хотя в турнирной таблице все команды сейчас расположены очень плотно. Чемпионат – интересный, интрига – живая. Можно как подняться вверх, так и опуститься вниз. Поэтому весна будет жаркой. Наша задача не меняется – побеждать в каждой игре.

– Как изменился клуб за прошлый год?

– Клуб развивается. Развивающаяся инфраструктура – ​​это очень важно. Уверен, мы приняли правильные решения по назначению и тренерского штаба, и по спортивному директору. Олег Шандрук за этот год стал сильнее. Это касается и Юрия Габовды. Эти наши решения сработали. Положительную оценку работе обоих дал и наблюдательный совет.

– Как оцениваете микроклимат в команде?

– Важно, что тренерский штаб много работает над формированием положительного микроклимата. Важна и роль клуба – исполнение обещаний и договоренностей. Коммуникацией между руководством клуба и футболистами занимается Юрий Габовда. У него хорошо получается разбираться, договариваться и разговаривать. Вообще футбол – это общение. Поэтому коммуникация здесь очень важна. В Украине в футболе работает около тысячи человек. Здесь все все знают. Потому не нужно закрываться, а наоборот – открываться и коммуникировать.

– О трансфере Его Сиккейры. Футболист Вереса впервые перешел в зарубежный клуб. Как оцениваете произошедшее?

– Это хороший сигнал для футболистов. В Вересу можно прийти и с Вереса можно пойти в хороший чемпионат за рубежом – в более финансово мощный клуб. Марко Мрвальевич – уехал в аренду в Польшу. Уверен, теперь нам будет легче подписывать игроков. В том числе – иностранцев. Потому что они будут понимать, что через Вереск можно сделать шаг вперед. Видите, как только у нас появился результат – наши игроки стали востребованными на рынке. Сколько мы получили за трансфер Яго Сикейры? По договоренности, не можем разглашать эту информацию. Видел разные цифры в сети интернет. Но могу сказать, что они не соответствуют действительности.

– Почему клуб все же простился с Евгением Морозко?

– Я читал интервью Олега Шандрука. Действительно, озвученное им оказало свое влияние на такое решение. Но были и другие причины. Мы говорили с Евгением, пожелали друг другу удачи и попрощались друзьями. Он многое сделал для клуба. Но осенью он мало играл. Это тоже сыграло свою роль в решении проститься. Он не был постоянно вовлечен в игровой процесс. А держать опытного игрока, не играющего регулярно – сложно. Безусловно, было неприятно слышать слова Евгения о шагах назад. Было возмущение наблюдательного совета. Но Морозко – очень качественный хороший футболист. Просто так сложилось.

– Президент Полесья Геннадий Буткевич ранее заявил, что готов пройти публичный тест на полиграфе по судейству. Вы готовы тоже пройти тест?

– Да. Думаю, это правильная инициатива. Нам нечего скрывать. Готов стать вторым в очередь и пригласить президентов других клубов. Если мы требуем этого от арбитров, это должны сделать и президенты клубов. Единственное, я приобщил бы к этому процессу также главных тренеров и спортивных директоров.

Нам нужно все максимально открыть. Это касается и арбитража. Потому что это снимает любые подозрения в честности игры. Чтобы у нас не было сомнений, что что-то не так. Покажите, как назначают арбитров, как они получают оценки, покажите, почему VAR ошибается? Ибо когда человек сидит перед монитором, прошел обучение, имеет время и ошибается – у меня к нему есть вопросы.

– Ранее Верес анонсировал начало сотрудничества с новым техническим спонсором. Готовы ли уже эскизы новой формы?

– Нам представили уже первые эскизные видения. Мы договорились, что их напечатают, мы увидим все вживую. И, вероятно, где-то перед игрой с Колосом соберем наблюдательный совет, покажем болельщикам, утвердим. И тогда форму будут готовить к следующему сезону. Это красно-черный комплект, белый комплект и комплект цвета вереска.

– Как насчет возможного изменения логотипа?

– К этому вопросу вернемся после завершения войны. Понимаю, что часть болельщиков против. Будем общаться. Возможно, проведем голосование акционеров. Их у нас сейчас 950.