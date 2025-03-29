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Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 04:23 | Обновлено 29 марта 2025, 04:54
248
0

ФОТО. Шевченко вручил награды 11 лучшим футболисткам Украины в 2024 году

В Доме футбола состоялась церемония вручения наград

29 марта 2025, 04:23 | Обновлено 29 марта 2025, 04:54
248
0
ФОТО. Шевченко вручил награды 11 лучшим футболисткам Украины в 2024 году
УАФ

Доме футбола состоялась церемония награждения ежегодной премии Лучшие XI 2024, которая является одним из важнейших торжественных событий в отечественном футболе. Она проводится по инициативе Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов (ВАФП) совместно с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) по аналогии с FIFPRO FIFA WORLD XI.

Лучшие XI – это уникальный формат, так как победителей выбирают исключительно футболисты-профессионалы всех лиг.

Опрос проводится индивидуально, так как представители ВАФП ежегодно в период с сентября по ноябрь лично посещают все профессиональные команды. Соответственно, помимо собственно голосования, игроки получают информацию об образовательных, социальных, волонтерских и других международных проектах ВАФП, консультации и помощь по образовательным и карьерным вопросам, им разъясняются правовые аспекты соблюдения трудовых прав и выполнения контрактных обязательств в условиях военного положения.

Что касается проекта Лучшие XI, то эти награды имеют особое значение, так как они являются свидетельством признания среди коллег – людей, которые лучше всех понимают сложность и важность игры на поле. В рамках определения символической сборной года у женщин в каждой категории выбираются лучшие 11 игрокинь (вратарь, четыре защитника, три полузащитника и три нападающие), которые олицетворяют наивысший уровень мастерства и достижений в течение года.

Отсутствие влияния внешних факторов или жюри делает результаты объективными и высоко ценимыми в футбольной среде.

Проект также направлен на поддержку и популяризацию женского футбола. Отдельное определение символической женской сборной года стимулирует развитие этого направления и привлекает внимание к его достижениям.

Женская сборная Лучшие XI: Дарья Келюшик («Колос») – Ольга Басанская («Металлист 1925»), Екатерина Корсун, Яна Котик (обе – «Ворскла»), Кристине Александян («Металлист 1925») – Дарья Апанащенко, Тамила Химич (обе – «Металлист 1925»), Вероника Андрухив («Колос») – Роксолана Кравчук, Яна Калинина (обе – «Ворскла»), Елизавета Молодюк («Металлист 1925»).

Президент УАФ Андрей Шевченко: «Сегодня мы отмечаем лучших футболисток Украины – спортсменок, которые своим талантом, упорством и силой духа развивают женский футбол в нашей стране. Благодаря их труду и поддержке Украинской ассоциации футбола этот вид спорта набирает все большую популярность и выходит на новый уровень.

УАФ уже сделала важные шаги для развития женского футбола, в частности разработала стратегию на ближайшие годы. Она предусматривает поддержку клубов и национальных сборных, а также образовательные программы для тренеров в сотрудничестве с европейскими ассоциациями и топ-клубами. Наши тренерки имеют возможность учиться за рубежом, яркий пример – стажировка Ии Андрущак и Дарьи Апанащенко в «Манчестер Сити».

Еще одним важным шагом стало восстановление зимнего кубка среди 10 сильнейших команд Украины – Women's Winter Cup. Этот турнир способствует росту профессионального уровня наших футболисток и повышает интерес к женскому футболу.

Кроме того, мы сделали значительный прорыв в защите прав футболисток. Подписанное соглашение с профсоюзом гарантирует справедливые условия труда, социальные гарантии и защиту прав игрокинь. Особенно важным стало закрепление прав в отношении материнства и трансферного статуса. Это еще один показатель того, что женский футбол в Украине становится более защищенным и профессиональным.

Хочу выразить искреннюю благодарность нашим футболисткам. Вы – настоящие профессионалы, которые вдохновляют будущие поколения. Никогда не сдавайтесь, верьте в свои силы, ведь вместе мы обязательно достигнем новых побед!

Отдельно хочу вспомнить нашу недавнюю поездку в Албанию. Меня поразили преданность и боевой дух девушек. Вы – настоящие бойцы, и я восхищаюсь тем, как вы играете, как защищаете честь страны на международной арене. Ваша мотивация и жажда победы – это лучший пример для молодого поколения. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы поддерживать вас и способствовать дальнейшему развитию женского футбола в Украине. Слава Украине!»

Президент Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов Игорь Гатауллин: «Мне очень приятно быть в этом зале, потому что прошло два года, и мы сделали первые шаги к восстановлению такого прекрасного события. Объезжая клубы, мы, помимо голосования, уделяем большое внимание тем программам, тем проектам, которые нам предлагают ФИФА и УЕФА и которые внедрены в Украинской ассоциации футбола.

В этом году мы наконец добились от ФИФА программы, касающейся игроков, которые на лето этого года не будут иметь контрактов, но будут желать играть, или тех, у кого возникли определенные ситуации в клубах… Мы приглашаем 30 таких игроков в трехнедельный тренировочный лагерь, который начнёт работу в начале июня. Мы все берем на себя: проживание, питание, тренировки по высоким стандартам ФИФА и ФИФПРО. Будут приезжать скауты, тренеры… Как показывает практика мужских команд, минимум 40% футболистов, которые проходят с нами подобный лагерь, получают новый контракт».

Глава Комитета женского и девичьего футбола УАФ Анастасия Клипаченко: «Мы гордимся вами! Для меня честь, что сейчас женский футбол действительно набирает обороты, и мы можем наблюдать его развитие. Я хочу поблагодарить президента УАФ Андрея Шевченко за поддержку и поблагодарить всю команду Украинской ассоциации футбола, потому что вы как команда на поле, а мы как команда, что за пределами поля, заботимся о вас и стараемся делать сегодня женский футбол лучше».

ФОТО. Шевченко вручил награды 11 лучшим футболисткам Украины 2024 года

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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