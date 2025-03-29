Решила зашифроваться. Касаткина меняет гражданство, названа новая страна

Теннисистка из рф Дарья Касаткина объявила в соцсетях, что решила зашифроваться и теперь будет представлять Австралию на международных турнирах:

«Я рада сообщить, что моё заявление на постоянное место жительства было одобрено австралийским правительством. Австралия — это страна, которую я люблю, она невероятно гостеприимная, и здесь я чувствую себя как дома. Мне нравится проводить время в Мельбурне, и я с нетерпением жду возможности обосноваться здесь. В связи с этим я с гордостью объявляю, что с этого момента буду представлять Австралию в своей профессиональной теннисной карьере.

Понимаю, что часть этого решения была для меня сложной. Хочу выразить благодарность моей семье, тренерам и всем, кто поддерживал меня на протяжении всего моего теннисного пути. Я всегда буду уважать и ценить свои корни, но я очень рада начать новую главу своей жизни и карьеры под австралийским флагом. Спасибо всем за ваше понимание и постоянную поддержку».

27-летняя Касаткина занимает 12-е место в рейтинге WTA (3061 очко). В её активе – 9 титулов WTA (8 из них – в одиночном разряде).