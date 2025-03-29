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WTA
29 марта 2025, 01:27 | Обновлено 29 марта 2025, 01:53
371
0

Решила зашифроваться. Касаткина меняет гражданство, названа новая страна

Спортсменка из рф теперь будет выступать за Австралию

29 марта 2025, 01:27 | Обновлено 29 марта 2025, 01:53
371
0
Решила зашифроваться. Касаткина меняет гражданство, названа новая страна
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Касаткина

Теннисистка из рф Дарья Касаткина объявила в соцсетях, что решила зашифроваться и теперь будет представлять Австралию на международных турнирах:

«Я рада сообщить, что моё заявление на постоянное место жительства было одобрено австралийским правительством. Австралия — это страна, которую я люблю, она невероятно гостеприимная, и здесь я чувствую себя как дома. Мне нравится проводить время в Мельбурне, и я с нетерпением жду возможности обосноваться здесь. В связи с этим я с гордостью объявляю, что с этого момента буду представлять Австралию в своей профессиональной теннисной карьере.

Понимаю, что часть этого решения была для меня сложной. Хочу выразить благодарность моей семье, тренерам и всем, кто поддерживал меня на протяжении всего моего теннисного пути. Я всегда буду уважать и ценить свои корни, но я очень рада начать новую главу своей жизни и карьеры под австралийским флагом. Спасибо всем за ваше понимание и постоянную поддержку».

27-летняя Касаткина занимает 12-е место в рейтинге WTA (3061 очко). В её активе – 9 титулов WTA (8 из них – в одиночном разряде).

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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