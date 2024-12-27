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Теннис в Украине
27 декабря 2024, 14:29 | Обновлено 27 декабря 2024, 14:31
861
2

Большой скандал. Тренер год не возвращается в Украину и тренирует россиянку

Александр Томарев воспользовался разрешением Минспорта, чтобы покинуть Украину

27 декабря 2024, 14:29 | Обновлено 27 декабря 2024, 14:31
861
2
Большой скандал. Тренер год не возвращается в Украину и тренирует россиянку
ФТУ. Александр Томарев

Тренер сборной Украины по теннису Александр Томарев уже почти год находится за границей, сообщает издание Tribuna.com.

По информации источника, специалист выехал из Украины как глава делегации на Australian Open еще 6 января 2024 года и с тех пор на родину не возвращался. В состав сборной в последний раз Томарев попадал еще в мае того же года.

Интересно, что в октябре 2024 года на турнирные WTA в Ухане Александр был в команде российской теннисистки Дарьи Касаткиной, выступающей под нейтральным флагом.

Ирония ситуации заключается в том, что когда Министерство молодежи и спорта выдавало Томареву разрешение на выезд, то назначило его ответственным за обеспечение участия спортсменов и за возвращение делегации в Украину.

В Минспорта пока ограничились очень лаконичным комментарием по этой ситуации:

«Члены делегации, которые выезжали за границу в соответствии с личными расписками о возвращении в Украину, вернулись в Украину. Необходимые отчеты и выводы по результатам участия в соревновании были предоставлены вовремя».

По имеющейся информации, сейчас Александр находится в США, где активно интересуется различными финансовыми программами помощи для беженцев.

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Министерство молодежи и спорта сборная Украины по теннису российско-украинская война Дарья Касаткина
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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protasov_lyopu_dadaj
совпадение?)
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0
SandroKing
Теж мені скандал. Половина військових не повертаються які їдуть на навчання, а тут якийсь тренер.
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-1
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