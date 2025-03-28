Милевский хочет вернуться в Динамо. Известно, в каком амплуа
Артем хочет попробовать свои силы в должности скаута
Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский заявил, что он не хочет становиться профессиональным тренером в будущем. Артем признался, что ему было бы интересно выполнять функции скаута.
«Не хочу и не люблю тренироваться. Смотрю на тренеров – и мне их жалко. Мне это неинтересно. Мне интересно найти какого-нибудь нападающего, похожего на меня, и привести его в Динамо, чтобы у него получилось. Интереснее работать именно с нападающими в структуре», – заявил Милевский.
Милевский провел десять лет в составе Динамо – с 2003 по 2013. За это время он сыграл 276 матчей, в которых забил 88 голов и сделал 54 результативные передачи.
Ранее Артем объяснил, чего не хватает нынешним футболистам киевского клуба.
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Его после того, как из запоя вывели вроде в структуру динамы пристроили. Как бы сукис лично за него словечко замолвил. Похоже ему очень хочется поработать, но пока некогда. Богемная жизнь дело более увлекательное.