Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милевский хочет вернуться в Динамо. Известно, в каком амплуа
Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 07:41 |
1580
4

Милевский хочет вернуться в Динамо. Известно, в каком амплуа

Артем хочет попробовать свои силы в должности скаута

28 марта 2025, 07:41 |
1580
4
Милевский хочет вернуться в Динамо. Известно, в каком амплуа
Instagram. Артем Милевский

Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский заявил, что он не хочет становиться профессиональным тренером в будущем. Артем признался, что ему было бы интересно выполнять функции скаута.

«Не хочу и не люблю тренироваться. Смотрю на тренеров – и мне их жалко. Мне это неинтересно. Мне интересно найти какого-нибудь нападающего, похожего на меня, и привести его в Динамо, чтобы у него получилось. Интереснее работать именно с нападающими в структуре», – заявил Милевский.

Милевский провел десять лет в составе Динамо – с 2003 по 2013. За это время он сыграл 276 матчей, в которых забил 88 голов и сделал 54 результативные передачи.

Ранее Артем объяснил, чего не хватает нынешним футболистам киевского клуба.

По теме:
ЛНЗ – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
«Мы тебя очень хотим». Маркевич хотел подписать лидера Вереса в Карпаты
«Меня очень радует». Шандрук назвал игроков, которые могут уйти из Вереса
Артем Милевский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лобановский хотел купить у Динамо звезду Шахтера. Почему переход сорвался?
Футбол | 27 марта 2025, 09:33 4
Лобановский хотел купить у Динамо звезду Шахтера. Почему переход сорвался?
Лобановский хотел купить у Динамо звезду Шахтера. Почему переход сорвался?

По информации источника, «бело-синие» были заинтересованы в подписании Алексея Белика

Шахтер готовит грандиозный трансфер. Горняки уже давали 15 миллионов евро
Футбол | 27 марта 2025, 08:45 30
Шахтер готовит грандиозный трансфер. Горняки уже давали 15 миллионов евро
Шахтер готовит грандиозный трансфер. Горняки уже давали 15 миллионов евро

Донецкий клуб вернется летом к трансферу Луиса Гильерме

УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
Футбол | 27.03.2025, 17:31
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
Дают 40 миллионов. Топ-клуб нацелился на украинца после матчей с Бельгией
Футбол | 28.03.2025, 00:44
Дают 40 миллионов. Топ-клуб нацелился на украинца после матчей с Бельгией
Дают 40 миллионов. Топ-клуб нацелился на украинца после матчей с Бельгией
Этого и близко нет. В Испании рассказали, что будет с Луниным летом
Футбол | 28.03.2025, 06:35
Этого и близко нет. В Испании рассказали, что будет с Луниным летом
Этого и близко нет. В Испании рассказали, что будет с Луниным летом
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xvalenok03
Не очень понял.
Его после того, как из запоя вывели вроде в структуру динамы пристроили. Как бы сукис лично за него словечко замолвил. Похоже ему очень хочется поработать, но пока некогда. Богемная жизнь дело более увлекательное.
Ответить
+3
MaximusOne
Ех ці невгамовні 'динамівські серця")))
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин получил солидную премию от президента клуба после победы в ЛЧ
Лунин получил солидную премию от президента клуба после победы в ЛЧ
26.03.2025, 16:15
Футбол
Бой Усика и Дюбуа за четыре титула может сорвать бывший соперник украинца
Бой Усика и Дюбуа за четыре титула может сорвать бывший соперник украинца
26.03.2025, 17:27 1
Бокс
«Что вы хотите?». Григорчук дерзко ответил Шевченко
«Что вы хотите?». Григорчук дерзко ответил Шевченко
26.03.2025, 16:57 6
Футбол
Определена лучшая сборная в футболе. Испания – 2-я, кто лидер?
Определена лучшая сборная в футболе. Испания – 2-я, кто лидер?
26.03.2025, 08:57
Футбол
Стала известна первая финалистка супертурнира в Майами
Стала известна первая финалистка супертурнира в Майами
27.03.2025, 22:25 2
Теннис
Ямаль и Педри провели разговор со своим партнером. Он хочет уйти в Реал
Ямаль и Педри провели разговор со своим партнером. Он хочет уйти в Реал
26.03.2025, 10:44
Футбол
Эала на турнире в Майами переиграла трех победительниц турниров Grand Slam
Эала на турнире в Майами переиграла трех победительниц турниров Grand Slam
26.03.2025, 22:16 2
Теннис
Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец
Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец
26.03.2025, 18:46 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем