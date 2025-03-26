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Премьер-лига
Рух Львов
29.03.2025 18:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 марта 2025, 23:18 | Обновлено 26 марта 2025, 23:19
79
0

Рух – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 марта в 18:00 состоится матч 22-го тура УПЛ

26 марта 2025, 23:18 | Обновлено 26 марта 2025, 23:19
79
0
Рух – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 29 марта, в 18:00 состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Рух» и «Динамо».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Максим Сергеевич Козыряцкий.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Рух – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Рух – Динамо
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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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