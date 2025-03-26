29.03.2025 18:00 - : -
Украина. Премьер лига26 марта 2025, 23:18 | Обновлено 26 марта 2025, 23:19
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Рух – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
29 марта в 18:00 состоится матч 22-го тура УПЛ
26 марта 2025, 23:18 | Обновлено 26 марта 2025, 23:19
79
0
В субботу, 29 марта, в 18:00 состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Рух» и «Динамо».
Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» во Львове.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Максим Сергеевич Козыряцкий.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Рух – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рух – ДинамоСмотреть трансляцию
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