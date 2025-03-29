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29 марта 2025, 03:26 |
86
0

У капитана ПСЖ – трагедия. Его жена потеряла ребенка

Жена Маркиньоса сообщила трагическую новость

29 марта 2025, 03:26 |
86
0
У капитана ПСЖ – трагедия. Его жена потеряла ребенка
Instagram. Карол Кабрино и Маркиньос

Жена капитана «ПСЖ» Маркиньоса, Карол Кабрино, переживает тяжелую утрату. Она поделилась в соцсетях, что потеряла нерождённого ребенка.

«Мой ребенок стал ангелом», – написала она, признавшись, что сообщила мужу печальную новость по телефону, пока он был в лагере сборной Бразилии.

Карол ждала четвёртого ребенка и с радостью рассказала об этом родным. Сначала беременность протекала хорошо, но во время обследования во Франции сердцебиение малыша исчезло. Врачи сообщили, что необходимо прерывание беременности.

«Я пытаюсь оправиться, хотя физически у меня всё ещё есть живот», – рассказала жена Маркиньоса.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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