У капитана ПСЖ – трагедия. Его жена потеряла ребенка
Жена Маркиньоса сообщила трагическую новость
Жена капитана «ПСЖ» Маркиньоса, Карол Кабрино, переживает тяжелую утрату. Она поделилась в соцсетях, что потеряла нерождённого ребенка.
«Мой ребенок стал ангелом», – написала она, признавшись, что сообщила мужу печальную новость по телефону, пока он был в лагере сборной Бразилии.
Карол ждала четвёртого ребенка и с радостью рассказала об этом родным. Сначала беременность протекала хорошо, но во время обследования во Франции сердцебиение малыша исчезло. Врачи сообщили, что необходимо прерывание беременности.
«Я пытаюсь оправиться, хотя физически у меня всё ещё есть живот», – рассказала жена Маркиньоса.
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