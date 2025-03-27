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Испания
27 марта 2025, 17:31 | Обновлено 27 марта 2025, 17:34
3476
3

УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала

Скандальный матч с Атлетико может грозить дисквалификациями

27 марта 2025, 17:31 | Обновлено 27 марта 2025, 17:34
3476
3
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

УЕФА на официальном сайте сообщил об открытии дисциплинарного дела против игроков Реала Антонио Рюдигера, Дани Себальоса, Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе.

Футболисты обвиняются в недостойном и неспортивном поведении во время скандального ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико.

Звезд Реала могут дисквалифицировать за провоцирование фанов соперника и игроков Атлетико до, во время и после серии пенальти.

Реал прошел Атлетико в серии пенальти, в которой игрок команды Диего Симеоне Хулиан Альварес забил с двойным касанием и его мяч отменили, что вызвало бурные обсуждения.

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Реал Мадрид Атлетико Мадрид Атлетико - Реал Мадрид Лига чемпионов Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Антонио Рюдигер Дани Себальос УЕФА
Иван Зинченко Источник: УЕФА
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Комментарии 3
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Victor673256ua
Те, що гравці Реала влаштували після серії пенальті, дійсно виглядало неетично. Особливо старався Вінісіус. А потім він плаче, що його бідненького ображають.
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+5
Lulinnha
5 матчей бана вполне достаточно для профилактики 
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+1
GloryUkraine
На наступному тижні в Белграді фіфа буде намагатися повернути рашистів у футбол. Вони разом з трампом хочуть допустити рашистів до ЧС-2026. Такі справи.
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0
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