УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала

УЕФА на официальном сайте сообщил об открытии дисциплинарного дела против игроков Реала Антонио Рюдигера, Дани Себальоса, Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе.

Футболисты обвиняются в недостойном и неспортивном поведении во время скандального ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико.

Звезд Реала могут дисквалифицировать за провоцирование фанов соперника и игроков Атлетико до, во время и после серии пенальти.

Реал прошел Атлетико в серии пенальти, в которой игрок команды Диего Симеоне Хулиан Альварес забил с двойным касанием и его мяч отменили, что вызвало бурные обсуждения.