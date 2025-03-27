УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
Скандальный матч с Атлетико может грозить дисквалификациями
УЕФА на официальном сайте сообщил об открытии дисциплинарного дела против игроков Реала Антонио Рюдигера, Дани Себальоса, Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе.
Футболисты обвиняются в недостойном и неспортивном поведении во время скандального ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико.
Звезд Реала могут дисквалифицировать за провоцирование фанов соперника и игроков Атлетико до, во время и после серии пенальти.
Реал прошел Атлетико в серии пенальти, в которой игрок команды Диего Симеоне Хулиан Альварес забил с двойным касанием и его мяч отменили, что вызвало бурные обсуждения.
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