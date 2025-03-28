Дают 40 миллионов. Топ-клуб нацелился на украинца после матчей с Бельгией

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

По информации известного украинского журналиста Виктора Вацко, Судаков – главный приоритет для одного из топ-клуба итальянской Серии А «Наполи». «Партенопийцы» продолжают стоять на своем – «Наполи» дает «горняками» 40 миллионов евро за украинца.

Ранее у «Наполи» не удавалось подписать Судакова из-за проблем с регистрацией футболистов не из стран ЕС, а также из-за того, что «Шахтер» затребовал за хавбека 50 миллионов евро, в то время, когда итальянцы предлагали только 40.

22-летний Судаков ранее давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.