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Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 00:44 |
342
1

Дают 40 миллионов. Топ-клуб нацелился на украинца после матчей с Бельгией

Георгий Судаков – приоритет для «Наполи»

28 марта 2025, 00:44 |
342
1
Дают 40 миллионов. Топ-клуб нацелился на украинца после матчей с Бельгией
ФК Шахтер. Георгий Судаков

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

По информации известного украинского журналиста Виктора Вацко, Судаков – главный приоритет для одного из топ-клуба итальянской Серии А «Наполи». «Партенопийцы» продолжают стоять на своем – «Наполи» дает «горняками» 40 миллионов евро за украинца.

Ранее у «Наполи» не удавалось подписать Судакова из-за проблем с регистрацией футболистов не из стран ЕС, а также из-за того, что «Шахтер» затребовал за хавбека 50 миллионов евро, в то время, когда итальянцы предлагали только 40.

22-летний Судаков ранее давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.

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Дмитрий Олейник Источник: Вацко Live
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Комментарии 1
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MaximusOne
Судакову потрібно йти в якусь команду де його будуть використовувати як чисту десятку, тому що box-to-box це не його. Це саме стосується і Бондаренка, правда того можна було б попробувати і на позиції правого вінгера, при відсутності хороших гравців на цій позиції в ШД і збірній (не враховуючи Циганкова).
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