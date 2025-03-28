Новак Джокович – Григор Димитров. 142-й финал для Ноле. Видеообзор матча

28 марта 24-кратный победитель турниров серии Grand Slam Новак Джокович переиграл Григора Димитрова в полуфинале Мастерса в Майами.

Ноле победил со счетом 6:2, 6:2 за 1 час и 11 минут. Джокович одержал 13-ю победу над Димитровым в 14 очных противостояниях.

На поединке присутствовал легендарный аргентинский футболист Лионель Месси.

Новак вышел в 142-й финал на уровне Тура и 60-й на соревнованиях категории АТР 1000.

За седьмой трофей на кортах Майами и 100-й в карьере серб сыграет либо против Якуба Меншика, либо против Тейлора Фритца.

🏆 ATP 1000 Майами. Хард. 1/2 финала

Новак Джокович [4] – Григор Димитров [14] – 6:2, 6:3

Видеообзор матча