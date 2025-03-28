Джокович и Димитров определили первого финалиста Мастерса в Майами

Сербский теннисист Новак Джокович (АТР 5) вышел в финал хардового турнира АТР 1000 в Майами, США.

В полуфинале серб в двух сетах выиграл у Григора Димитрова (Болгария, ATP 15) за 1 час и 11 минут.

ATP 1000 Майами. Хард. 1/2 финала

Новак Джокович (Сербия) [4] – Григор Димитров (Болгария) [14] – 6:2, 6:3

Это была 14-я встреча соперников. Джокович в 13-й раз справился с болгарином. Единственный раз Григор сумел одолеть Ноле в 2013 году в Мадриде.

В финале Майами Новак сыграет против победителя противостояния Якуб Меншик – Тейлор Фритц.

Джокович в восьмой раз в карьере вышел в решающий матч на кортах Флориды и поборется за седьмой трофей.

Всего для Новака это будет 60-й финал на Мастерсах, сейчас у него 49 побед. Что касается общего количество трофеев на уровне Тура, то в воскресенье Джокович может взять свой 100-й титул.

На пути в финал Майами Новак, помимо Димитрова, также прошел Ринки Хидзикату, Уго Карабелли, Лоренцо Музетти и Себастьяна Корду.