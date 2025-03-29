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29 марта 2025, 04:30 |
88
0

ФОТО. Дочь легенды футбола опубликовала голую грудь. Очень горячо

Джейд Лебеф порадовала своим почитателей острым контентом

29 марта 2025, 04:30 |
88
0
ФОТО. Дочь легенды футбола опубликовала голую грудь. Очень горячо
Instagram. Джейд Лебеф

Дочь экс-футболиста Франка Лебефа, Джейд, привлекла внимание смелыми фотографиями в нижнем белье, и засветив обнаженную грудь.

Ее отец, победитель ЧМ-1998 и Евро-2000, играл за «Марсель» и «Челси».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Хотя Джейд не занимается и не увлекается футболом, популярность отца помогла ей привлечь внимание к её Instagram, где у нее 283 тысячи подписчиков.

Она часто публикует не только повседневные фото, но и смелые снимки, как недавно, когда поделилась фото в нижнем белье.

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фото lifestyle Франк Лебеф девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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