ФОТО. Дочь легенды футбола опубликовала голую грудь. Очень горячо

Дочь экс-футболиста Франка Лебефа, Джейд, привлекла внимание смелыми фотографиями в нижнем белье, и засветив обнаженную грудь.

Ее отец, победитель ЧМ-1998 и Евро-2000, играл за «Марсель» и «Челси».

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Хотя Джейд не занимается и не увлекается футболом, популярность отца помогла ей привлечь внимание к её Instagram, где у нее 283 тысячи подписчиков.

Она часто публикует не только повседневные фото, но и смелые снимки, как недавно, когда поделилась фото в нижнем белье.