ФОТО. Дочь легенды футбола опубликовала голую грудь. Очень горячо
Джейд Лебеф порадовала своим почитателей острым контентом
Дочь экс-футболиста Франка Лебефа, Джейд, привлекла внимание смелыми фотографиями в нижнем белье, и засветив обнаженную грудь.
Ее отец, победитель ЧМ-1998 и Евро-2000, играл за «Марсель» и «Челси».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Хотя Джейд не занимается и не увлекается футболом, популярность отца помогла ей привлечь внимание к её Instagram, где у нее 283 тысячи подписчиков.
Она часто публикует не только повседневные фото, но и смелые снимки, как недавно, когда поделилась фото в нижнем белье.
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