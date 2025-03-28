На ошибке вратаря. Полесье одержало победу над ЛНЗ в Черкассах

Международный футбол всегда привлекал к себе большое внимание болельщиков, однако дел в национальных первенствах все же являются более приоритетными, поэтому после мартовских матчей с участием сборных мы возвращались к играм в рамках украинской Премьер-лиги. А там уже успел начаться двадцать второй по счету тур, поэтому совсем скоро нам придется подводить итоги всего сезона.

А будут ли они положительными для таких команд, как черкасский ЛНЗ и житомирское «Полесье», покажет только время. И, в частности, их очная встреча на поле черкасского стадиона «Центральный» тоже должна была бы дать определенные ответы в этот футбольный уикенд. Особую реакцию ожидали мы увидеть и от «волков», которые перед началом международного перерыва уступили право силы в Полесье в чрезвычайно принципиальной дуэли против ровенского «Вереса» (1:5). Между тем у «сиреневых» под руководством Романа Григорчука начала появляться уже определенная стабильность.

Дошло до того, что главный тренер ЛНЗ даже не нуждался проводить ротацию перед началом отчетной встречи. А вот от Имада Ашура мы увидели вариант с пятью центральными защитниками, что указывало на желание гостей, в первую очередь, защитить собственные ворота от быстрых атак соперников. Хозяева таким образом остались фактически без своего главного оружия, поэтому и первый тайм в их исполнении содержал в себе лишь момент Эйнела еще в начале игры, и все на том. Переиграть Кудрика под острым углом тогда так и не удалось.

При этом «Полесье», как будто и не настаивая на собственных атаках, смогло отличиться голом в воротах соперников посреди тайма. Но его отменили из-за игры рукой от Чоботенко при попытке завершить подачу углового с левого фланга от Майсурадзе на дальнюю штангу. Собственно защитник «волков» сначала даже и не пытался праздновать этот гол, поэтому оставалось только дождаться вердикта VAR - все понимали, каким он будет. А тайм так и завершили без голов.

Во втором тайме «Полесье» попыталось более активно начать игру в плане атаки, и в конце концов это обеспечило гостям результат. Во время моментов Гонсалвеша и Гуцуляка, последний из которых завершился попаданием в перекладину с рикошетом от защитника в итоге дальнего удара, было понятно, что забитый гол от «волков» уже где-то совсем рядом. И он таки пришел - Гуцуляк тогда заработал угловой, а подачу Назаренко со стандарта над собственными руками умудрился пропустить Кучеренко. Крушинский просто подставил ногу перед пустыми воротами.

После этого, как обычно случается, хозяева должны были отвечать хотя бы какой-то остротой перед собственными болельщиками. Но нет - мы долго ждали, когда ЛНЗ создаст опасный момент, но если таковым и считать удар Путри слета в руки Кудрика в завершение подачи с левого фланга где-то за пять минут до конца основного времени, то далеко с таким заделом зайти точно бы не удалось. В конце концов, «сиреневые» ни за что и не зацепились в этой игре.

В следующие выходные черкасский ЛНЗ будет играть в гостях у одесского «Черноморца», тогда как житомирское «Полесье» посреди недели поедет на дерби против ровенского «Вереса» в Кубке Украины, а затем будет принимать львовские «Карпаты».

Наши оценки:

ЛНЗ (замены): Молло – 6,0, Наумец – б/о, Ноникашвили – б/о, Бойко – б/о.

«Полесье» (замены): Битон – 6,5, Батиста – 6,0, Тейлор – б/о, Бристрич – б/о, Мельниченко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

ЛНЗ – «Полесье» - 0:1

Гол: Крушинский, 54

Предупреждения: Путря, 34, Яшари, 75 – Чоботенко, 33, Сарапий, 49, Битон, 68, Бабенко, 70, Бристрич, 90+1

ЛНЗ: Кучеренко – Драмбаев, Дайко, Муравский, Путря – Тилль (Бойко, 88), Танковский (Ноникашвили, 81), Яшари – Эйнел (Наумец, 81), Момо (Молло, 67), Г. Пасич.

«Полесье»: Кудрик – Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Виале, Майсурадзе (Тейлор, 87) – Назаренко (Бристрич, 86), Крушинский (Битон, 64), Бабенко, Гонсалвеш (Батиста, 64) – Гуцуляк (Мельниченко, 90+2).

Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).

Стадион: «Центральный» (Черкассы).

Удары (в створ): 7 (3) – 12 (4)

Угловые: 3 – 7

Оффсайды: 1 – 0.

ЛНЗ - ПОЛЕСЬЕ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C