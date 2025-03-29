Имад АШУР: «Очень благодарен ребятам за игру, за победу над ЛНЗ»

Главный тренер житомирского «Полесья» Имад Ашур поделился эмоциями после минимальной победы своей команды над черкасским ЛНЗ в матче 22 тура Украинской Премьер-лиги.

«Мы рады, что удалось выиграть. Конечно, нелегко и не ожидали, что будет легко против такого соперника с таким подбором игроков.

Я очень рад, что ребята, учитывая предыдущий матч, учитывая ту паузу, на которую этот матч пришелся, учитывая то совершенно разрозненное, абсолютно полярное состояние, в котором вернулось определенное количество игроков, учитывая то, что кто-то вернулся к тренировке вчера, кто-то позавчера, тут уж больше говорилось о том ом из оставшихся матчей в этом сезоне.

Поэтому сегодня было и о волевых качествах, и о достоинстве так же. Ребятам очень благодарен за сегодняшнюю игру, за победу.

За день до этого мы провели первую тренировку после возвращения трех сборников наших. В каком они состоянии – думаю, ожидаемо, что на всех повлияло абсолютно путешествие. Так же игровое время – кто-то получил его, кто-то не получил. Я же говорю: абсолютно полярное состояние определенных игроков.

Я уже говорил: это не было для нас неожиданным. Все равно тот факт, что игроки Полесья получают вызовы в национальную сборную и получают возможность выступать за родную страну, проявлять себя на международной арене – это клубу, как ни крути, огромный плюс», – подчеркнул Ашур.

Ранее свои мысли по поводу игры против «Полесья» высказал главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук