Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Имад АШУР: «Очень благодарен ребятам за игру, за победу над ЛНЗ»
Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
28.03.2025 15:30 – FT 0 : 1
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 12:36 | Обновлено 29 марта 2025, 13:38
109
0

Имад АШУР: «Очень благодарен ребятам за игру, за победу над ЛНЗ»

Коуч доволен действиями своих подопечных в матче УПЛ

29 марта 2025, 12:36 | Обновлено 29 марта 2025, 13:38
109
0
Имад АШУР: «Очень благодарен ребятам за игру, за победу над ЛНЗ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Имад Ашур

Главный тренер житомирского «Полесья» Имад Ашур поделился эмоциями после минимальной победы своей команды над черкасским ЛНЗ в матче 22 тура Украинской Премьер-лиги.

«Мы рады, что удалось выиграть. Конечно, нелегко и не ожидали, что будет легко против такого соперника с таким подбором игроков.

Я очень рад, что ребята, учитывая предыдущий матч, учитывая ту паузу, на которую этот матч пришелся, учитывая то совершенно разрозненное, абсолютно полярное состояние, в котором вернулось определенное количество игроков, учитывая то, что кто-то вернулся к тренировке вчера, кто-то позавчера, тут уж больше говорилось о том ом из оставшихся матчей в этом сезоне.

Поэтому сегодня было и о волевых качествах, и о достоинстве так же. Ребятам очень благодарен за сегодняшнюю игру, за победу.

За день до этого мы провели первую тренировку после возвращения трех сборников наших. В каком они состоянии – думаю, ожидаемо, что на всех повлияло абсолютно путешествие. Так же игровое время – кто-то получил его, кто-то не получил. Я же говорю: абсолютно полярное состояние определенных игроков.

Я уже говорил: это не было для нас неожиданным. Все равно тот факт, что игроки Полесья получают вызовы в национальную сборную и получают возможность выступать за родную страну, проявлять себя на международной арене – это клубу, как ни крути, огромный плюс», – подчеркнул Ашур.

Ранее свои мысли по поводу игры против «Полесья» высказал главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук

По теме:
Стало известно, кто из игроков Черноморца не сыграет против Карпат
Левый Берег – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Александрия быстро вышла вперед в матче против Левого Берега в УПЛ
Имад Ашур Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу пресс-конференция ЛНЗ - Полесье Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Нужно уважать свою страну». Кварцяный обратился к Степанову после скандала
Футбол | 29 марта 2025, 09:11 13
«Нужно уважать свою страну». Кварцяный обратился к Степанову после скандала
«Нужно уважать свою страну». Кварцяный обратился к Степанову после скандала

Известный украинский тренер предлагает решить конфликт мирно

Усик и Дюбуа проведут бой за четыре титула, если выполнят два условия
Бокс | 28 марта 2025, 13:25 4
Усик и Дюбуа проведут бой за четыре титула, если выполнят два условия
Усик и Дюбуа проведут бой за четыре титула, если выполнят два условия

Представители WBO и IBF сообщили о своем решении

Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
Футбол | 29.03.2025, 00:23
Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
Один из лучших форвардов мира отказался переходить в Манчестер Юнайтед
Футбол | 28.03.2025, 13:10
Один из лучших форвардов мира отказался переходить в Манчестер Юнайтед
Один из лучших форвардов мира отказался переходить в Манчестер Юнайтед
«Еще один козел отпущения». Реакция фанов на увольнение тренера Бразилии
Футбол | 29.03.2025, 12:59
«Еще один козел отпущения». Реакция фанов на увольнение тренера Бразилии
«Еще один козел отпущения». Реакция фанов на увольнение тренера Бразилии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Будет бешеная конкуренция. На Лунина нацелился титулованный клуб из Европы
Будет бешеная конкуренция. На Лунина нацелился титулованный клуб из Европы
28.03.2025, 03:40 5
Футбол
Стала известна первая финалистка супертурнира в Майами
Стала известна первая финалистка супертурнира в Майами
27.03.2025, 22:25 2
Теннис
Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи
Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи
28.03.2025, 20:22 6
Футбол
Дисквалификация рф. Украина получит две медали Игр в Сочи через 11 лет
Дисквалификация рф. Украина получит две медали Игр в Сочи через 11 лет
27.03.2025, 22:15 2
Биатлон
Шахтер готовит грандиозный трансфер. Горняки уже давали 15 миллионов евро
Шахтер готовит грандиозный трансфер. Горняки уже давали 15 миллионов евро
27.03.2025, 08:45 30
Футбол
Владимиру Кличко посоветовали не возвращаться на ринг ради рекорда Формана
Владимиру Кличко посоветовали не возвращаться на ринг ради рекорда Формана
27.03.2025, 15:10 4
Бокс
«Реальность такова». Итальянский журналист – об обмене Довбика в топ-клуб
«Реальность такова». Итальянский журналист – об обмене Довбика в топ-клуб
27.03.2025, 15:20
Футбол
Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
29.03.2025, 07:47 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем