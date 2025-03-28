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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
28.03.2025 15:30 - : -
Полесье
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Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 02:12 |
12
0

ЛНЗ – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 22-го тура Украинской Премьер-лиги

28 марта 2025, 02:12 |
12
0
ЛНЗ – Полесье. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В пятницу, 28-го марта, состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черкасский ЛНЗ и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Черкассах, на поле стадиона «Центральный», начало в 15:30.

Перед началом мартовского международного перерыва команда Имада Ашура лишилась статуса главных «волков» Полесья, потерпев разгром в дерби против «Вереса» (1:5). Такого никто не мог ожидать, поэтому теперь интересно, как житомиряне будут справляться с последствиями такого тяжелого удара. У нового коллектива Романа Григорчука тем временем отмечается тяжелый старт 2025 года, но две победы против соперников средней руки по типу «Руха» (1:0) и «Колоса» (2:0) ЛНЗ уже добыл.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
ЛНЗ Черкассы
28 марта 2025 -
15:30
Полесье
Обе забьют 2.03 Сделать ставку
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Украинская Премьер-лига Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Полесье текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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