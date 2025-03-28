ЛНЗ Черкассы

В пятницу, 28-го марта, состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черкасский ЛНЗ и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Черкассах, на поле стадиона «Центральный», начало в 15:30.

Перед началом мартовского международного перерыва команда Имада Ашура лишилась статуса главных «волков» Полесья, потерпев разгром в дерби против «Вереса» (1:5). Такого никто не мог ожидать, поэтому теперь интересно, как житомиряне будут справляться с последствиями такого тяжелого удара. У нового коллектива Романа Григорчука тем временем отмечается тяжелый старт 2025 года, но две победы против соперников средней руки по типу «Руха» (1:0) и «Колоса» (2:0) ЛНЗ уже добыл.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.