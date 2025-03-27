ЛНЗ Черкассы

В 21-м туре Украинской Премьер-Лиги сезона 2024/2025 в пятницу, 28 марта, в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена» встретятся местный клуб ЛНЗ и «Полесье» из Житомира. Хозяева подходят к поединку, занимая 10-ю позицию в турнирной таблице, «волки» идут на 4-м месте.

ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ перед международной паузой порадовал своих поклонников, добившись домашней победы над «Колосом» со счетом 2:0. Взяв три очка, подопечные Романа Григорчука не только укрепились на 10-й строке в турнирной таблице сезона, имея 25 очков, а и приблизились к «Руху», который идет 9-м с 26 пунктами. А там и «Верес» близко (8-е место, 28 баллов). Поэтому, ЛНЗ очень нужна победа в предстоящем поединке, чтобы меньше поглядывать вниз, а присматриваться к тем, кто выше.

22 марта, заполняя паузу в чемпионате УПЛ, черкасская команда провела товарищеский матч с «Левым Берегом». Голы Геннадия Пасича и Богдана Кушниренко принесли ЛНЗ комфортную победу – 2:0. Она стала своеобразным подарком для главного тренера команды Романа Григорчука, который в день матча отметил свое 60-летие.

Вряд ли в стане черкасцев откажутся порадовать наставника и официальной победой в честь его юбилей, пусть и через несколько дней после него.

В предстоящем поединке с «Полесьем» из-за дисквалификации не сможет сыграть Кушниренко. А вот Пасич имеет серию из двух голевых матчей — он забил и «Колосу» и «Левому Берегу» в спарринге.

ЛНЗ в нынешнем сезоне дома набрал 16 очков в 10 матчах, имея 5 побед, 1 ничью и 4 поражения. До уже упоминавшегося выигрыша у «Колоса» черкасцы на своем поле проиграли три матча подряд.

Полесье

Житомирское «Полесье» отправилось на международный перерыв в национальном чемпионате в более чем расстроеннных чувствах. Оно, как известно, в Ровно пережило в игре с «Вересом» настоящее избиение, проиграв со счетом 1:5. В УПЛ «волки» проиграли в пятый раз за сезон, но впервые так унизительно.

Во время паузы подопечные Имада Ашура провели 18 марта товарищеский поединок с «Буковиной» из Черновцов. Игра победителя не определила – ничья 0:0.

Перед визитом в Черкассы у «Полесья» нет кадровых проблем из-за дисквалификаций игроков.

Напомним, что «Полесье» делегировало в различные украинские сборные Богдана Михайличенко, Александра Назаренко, Алексей Гуцуляка, Бориса Крушинского, а также Максима Мельниченко и Ярослава Карамана из молодежного состава, в сборную Албании ездил Анди Хадрой, а Георги Майсурадзе вызывался в молодежную сборную Грузии.

«Полесье» в нынешней кампании УПЛ на выезде имеет 4-й результат в лиге – 14 очков после 10 матчей (4 победы, 2 ничьи, 4 поражения). В двух последних матчах вне Житомира команда выиграть не может (ничья 0:0 с «Оболонью» и фиаско в Ровно).

Статистика встреч

В чемпионатах Украины соперники провели 3 очных поединка. На счету ЛНЗ и «Полесья» по одной победе, еще одна их встреча завершилась вничью.

В матче 1-го круга нынешнего сезона-2024/2025 команды сыграли в Житомире вничью 1:1. За «волков» на 88-й минуте гол забил Гуцуляк, а за черкасцев на 23-й минуте отличился Дмитрий Топалов.

Прогноз на противостояние

В матче нет явного фаворита. Эксперты чуть-чуть выше оценивают шансы на успех «Полесья», видимо, не беря в полной мере в расчет то, что ЛНЗ будет играть на своем поле. В матче обе команды должны забить, а вот победителя вряд ли определят – они сейчас в паритетной форме.

Ориентировочные составы:

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Муравский, Дайко, Драмбаев, Тиль, Яшари, Танковский, Пасич, Эйнел, Момо.

«Полесье»: Волынец – Майсурадзе, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко, Бабенко, Андриевский, Битон, Гуцуляк, Назаренко, Батиста.