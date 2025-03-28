ЛНЗ – Полесье – 0:1. Тяжелая победа для Ашура. Видео голов и обзор матча

28 марта, в матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025 встречались «ЛНЗ» и «Полесье».

Команды провели встречу на стадионе «Черкассы-Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Оба коллектива с первых минут настроены на борьбу.

Первый тайм команды завершили без голов. Хотя на 26-й минуте Чоботенко забил за «Полесье», но сделал это рукой.

Во втором тайме игроки «Полесья» вышли вперед. Подачу с углового замкнул Борис Крушинский на 53-й минуте.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур. 28 марта

ЛНЗ Черкассы – Полесье Житомир – 0:1

Голы: Крушинський, 53

Видео голов и обзор матча