ЛНЗ – Полесье – 0:1. Тяжелая победа для Ашура. Видео голов и обзор матча
Команды встречались в матче 22-го тура УПЛ
28 марта, в матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025 встречались «ЛНЗ» и «Полесье».
Команды провели встречу на стадионе «Черкассы-Арена».
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Оба коллектива с первых минут настроены на борьбу.
Первый тайм команды завершили без голов. Хотя на 26-й минуте Чоботенко забил за «Полесье», но сделал это рукой.
Во втором тайме игроки «Полесья» вышли вперед. Подачу с углового замкнул Борис Крушинский на 53-й минуте.
Украинская Премьер-лига. 22-й тур. 28 марта
ЛНЗ Черкассы – Полесье Житомир – 0:1
Голы: Крушинський, 53
Видео голов и обзор матча
События матча
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