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Италия
28 марта 2025, 03:40 |
145
0

Будет бешеная конкуренция. На Лунина нацелился титулованный клуб из Европы

На украинского вратаря претендует Милан

28 марта 2025, 03:40 |
145
0
Будет бешеная конкуренция. На Лунина нацелился титулованный клуб из Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский «Милан» стал новым претендентом на украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина, сообщает SpazioMilan.

По информации источника, «россонери» все еще надеются договориться о продлении контракта со своим голкипером Майком Меньяном. Однако пока ситуация с будущим 29-летнего француза остается в подвешенном состоянии.

Поэтому если миланский клуб будет вынужден отпустить Меньяна, он попытается подписать украинца, которого «Реал» не против продать летом и на которого также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай».

В текущем сезоне Лунин сыграл за «сливочных» 10 матчей и пропустил 13 голов. Контракт Андрея с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года. Рыночная трансферная стоимость 26-летнего вратаря составляет 20 млн евро.

Сообщалось, что большой клуб после матча Бельгия – Украина начал переговоры по Лунину.

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Андрей Лунин Милан Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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