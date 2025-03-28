Будет бешеная конкуренция. На Лунина нацелился титулованный клуб из Европы

Итальянский «Милан» стал новым претендентом на украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина, сообщает SpazioMilan.

По информации источника, «россонери» все еще надеются договориться о продлении контракта со своим голкипером Майком Меньяном. Однако пока ситуация с будущим 29-летнего француза остается в подвешенном состоянии.

Поэтому если миланский клуб будет вынужден отпустить Меньяна, он попытается подписать украинца, которого «Реал» не против продать летом и на которого также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай».

В текущем сезоне Лунин сыграл за «сливочных» 10 матчей и пропустил 13 голов. Контракт Андрея с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года. Рыночная трансферная стоимость 26-летнего вратаря составляет 20 млн евро.

Сообщалось, что большой клуб после матча Бельгия – Украина начал переговоры по Лунину.