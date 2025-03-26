Большой клуб после матча Бельгия – Украина начал переговоры по Лунину

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку.

На трансфер Лунина претендует английский гранд «Манчестер Юнайтед» и турецкий «Галатасарай». По информации турецких СМИ, «красные дьяволы» опережают «желто-красных» и уже начали переговоры по трансферу Лунина. Руководство «дьяволов» рассчитывает осуществить трансфер Лунина за 20-25 миллионов евро.

В этом сезоне Лунин провел 10 поединков, пропустил 12 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.