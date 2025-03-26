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  4. Большой клуб после матча Бельгия – Украина начал переговоры по Лунину
Англия
26 марта 2025, 00:02 |
438
0

Большой клуб после матча Бельгия – Украина начал переговоры по Лунину

«Ман Юнайтед» рассчитывает подписать украинца

26 марта 2025, 00:02 |
438
0
Большой клуб после матча Бельгия – Украина начал переговоры по Лунину
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку.

На трансфер Лунина претендует английский гранд «Манчестер Юнайтед» и турецкий «Галатасарай». По информации турецких СМИ, «красные дьяволы» опережают «желто-красных» и уже начали переговоры по трансферу Лунина. Руководство «дьяволов» рассчитывает осуществить трансфер Лунина за 20-25 миллионов евро.

В этом сезоне Лунин провел 10 поединков, пропустил 12 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Манчестер Юнайтед Андрей Лунин трансферы АПЛ трансферы трансферы Ла Лиги Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: Aksam
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