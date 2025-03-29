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ATP
29 марта 2025, 04:10 | Обновлено 29 марта 2025, 04:27
51
0

19-летний Якуб Меншик впервые пробился в финал Мастерса

Якуб заставил Тейлора зачехлить ракетку в Майами

29 марта 2025, 04:10 | Обновлено 29 марта 2025, 04:27
51
0
19-летний Якуб Меншик впервые пробился в финал Мастерса
www.tennis.com. Якуб Меншик

Чешский теннисист Якуб Меншик (АТР 54) пробился в финал хардового турнира АТР 1000 в Майами, США.

В полуфинале 19-летний чех переиграл четверую ракетку мира Тейлора Фритца в трех сетах за 2 часа 27 минут. Свои сеты Якуб выиграл на тай-брейках с одинаковым счетом 7:4. На решающем тай-брейке Меншик хладнокровно решил исход поединка в свою пользу после первого же матчбола.

ATP 1000 Майами. Хард. 1/2 финала

Якуб Меншик (Чехия) – Тейлор Фритц (США) [3] – 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4)

В финале молодого чеха ждет Новак Джокович. Якуб лишь один раз пересекался на корте с сербом. Счет противостояния 1:0 в пользу Ноле.

Меншик впервые в карьере сыграет в финале Мастерса. На пути к нему, помимо Фритца, он заставил зачехлить ракетки Роберто Баутиста-Агута, Джека Дрейпера, Романа Сафиуллина, Томаша Махача (снялся из-за травмы) и Артура Фиса.

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ATP Майами Якуб Меншик Тейлор Фритц Новак Джокович
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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