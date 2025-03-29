Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Готов играть? Патрик Виейра рассказал, как себя чувствует Малиновский
Италия
29 марта 2025, 05:00 | Обновлено 29 марта 2025, 05:32
76
0

Готов играть? Патрик Виейра рассказал, как себя чувствует Малиновский

Матч между Ювентусом и Дженоа пройдет вечером 29 марта

29 марта 2025, 05:00 | Обновлено 29 марта 2025, 05:32
76
0
Готов играть? Патрик Виейра рассказал, как себя чувствует Малиновский
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Виейра

Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра заявил, что украинский полузащитник Руслан Малиновский полностью восстановился после травмы и готов принять участие в предстоящем матче Серии А против «Ювентуса»:

«Малиновский в порядке, он готов играть. В последние несколько месяцев Руслан очень много работал, чтобы вернуться на поле.

И вы могли видеть его качество в матчах, где он уже выходил на поле. Это игрок, который может многое дать нашей команде».

Матч «Ювентус» – «Дженоа» состоится 29 марта в 19:00 по киевскому времени.

Руслан Малиновский в этом сезоне сыграл за «Дженоа» 8 матчей и сделал 3 результативные передачи, если учитывать все турниры.

По теме:
ФОТО. Нападающий Милана познакомился с женой через Call of Duty
Сколько зарабатывали самые високооплачиваемые футболисты мира в 1999 году?
Лечче – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Патрик Виейра Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Ювентус - Дженоа Ювентус
Николай Степанов Источник: Football-Italia
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный европейский клуб хочет подписать Роналду. Все ради КЧМ
Футбол | 28 марта 2025, 11:18 1
Легендарный европейский клуб хочет подписать Роналду. Все ради КЧМ
Легендарный европейский клуб хочет подписать Роналду. Все ради КЧМ

Мадридский «Реал» планирует 5 супертрансферов в канун летнего турнира

Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
Футбол | 28 марта 2025, 23:44 5
Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков

Украинец может оказаться в «Севилье»

Дают 40 миллионов. Топ-клуб нацелился на украинца после матчей с Бельгией
Футбол | 28.03.2025, 09:15
Дают 40 миллионов. Топ-клуб нацелился на украинца после матчей с Бельгией
Дают 40 миллионов. Топ-клуб нацелился на украинца после матчей с Бельгией
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
Теннис | 28.03.2025, 10:29
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
Футбол | 29.03.2025, 03:51
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер готовит грандиозный трансфер. Горняки уже давали 15 миллионов евро
Шахтер готовит грандиозный трансфер. Горняки уже давали 15 миллионов евро
27.03.2025, 08:45 30
Футбол
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 марта
27.03.2025, 16:19
Футбол
Стали известны обе полуфинальные пары престижного турнира WTA 1000 в Майами
Стали известны обе полуфинальные пары престижного турнира WTA 1000 в Майами
27.03.2025, 06:20
Теннис
Владимиру Кличко посоветовали не возвращаться на ринг ради рекорда Формана
Владимиру Кличко посоветовали не возвращаться на ринг ради рекорда Формана
27.03.2025, 15:10 3
Бокс
Промоутер Фьюри: «Тайсону не стоит это делать. Уже достаточно»
Промоутер Фьюри: «Тайсону не стоит это делать. Уже достаточно»
27.03.2025, 16:49 1
Бокс
Будет бешеная конкуренция. На Лунина нацелился титулованный клуб из Европы
Будет бешеная конкуренция. На Лунина нацелился титулованный клуб из Европы
28.03.2025, 03:40 5
Футбол
Свентек пояснила, почему потерпела фиаско в четвертьфинале турнира в Майами
Свентек пояснила, почему потерпела фиаско в четвертьфинале турнира в Майами
27.03.2025, 00:06 1
Теннис
Экс-игрок Динамо: «В Киеве меня считали ленивым, позволял себе такие вещи»
Экс-игрок Динамо: «В Киеве меня считали ленивым, позволял себе такие вещи»
27.03.2025, 10:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем