Готов играть? Патрик Виейра рассказал, как себя чувствует Малиновский

Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра заявил, что украинский полузащитник Руслан Малиновский полностью восстановился после травмы и готов принять участие в предстоящем матче Серии А против «Ювентуса»:

«Малиновский в порядке, он готов играть. В последние несколько месяцев Руслан очень много работал, чтобы вернуться на поле.

И вы могли видеть его качество в матчах, где он уже выходил на поле. Это игрок, который может многое дать нашей команде».

Матч «Ювентус» – «Дженоа» состоится 29 марта в 19:00 по киевскому времени.

Руслан Малиновский в этом сезоне сыграл за «Дженоа» 8 матчей и сделал 3 результативные передачи, если учитывать все турниры.