Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два ассиста Малиновского. С помощью Руслана Дженоа переиграл Лечче
Чемпионат Италии
Дженоа
14.03.2025 21:45 – FT 2 : 1
Лечче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
14 марта 2025, 23:41 | Обновлено 15 марта 2025, 00:25
857
8

Два ассиста Малиновского. С помощью Руслана Дженоа переиграл Лечче

Украинец сделал две голевые передачи на Фабио Миретти на 16-й и 45+2-й минуте

14 марта 2025, 23:41 | Обновлено 15 марта 2025, 00:25
857
8
Два ассиста Малиновского. С помощью Руслана Дженоа переиграл Лечче
ФК Дженоа. Руслан Малиновский

Вечером 14 марта состоялся матч 29-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Лечче» (2:1).

Команды провели игру на стадионе Луиджи Феррарис» в Генуе.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский хавбек Руслан Малиновский сделал два ассисты за игру.

Руслан ярко провел второй матч после возвращения в футбол – он пропустил длительное время из-за травмы ноги.

Руслан сделал две голевые передачи на Фабио Миретти на 16-й и 45+2-й минуте, гостям удалось отыграть лишь один гол во втором тайме с пенальти.

Дженоа набрал 35 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Серии A, Лечче ведет борьбу за выживание (25 пунктов, 16-я позиция).

Серия A. 29-й тур, 14 марта

Дженоа – Лечче – 2:1

Голы: Миретти, 16, 45+2 – Крстович, 68 (пен)

События матча

68’
ГОЛ ! С пенальти забил Никола Крстович (Лечче).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Фабио Миретти (Дженоа).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Фабио Миретти (Дженоа).
По теме:
Дженоа – Лечче – 2:1. Два ассиста Малиновского. Видео голов и обзор
Тысяча приближается. Аль-Наср уверенно выиграл с голом Роналду
ФОТО. Ярко вернулся в игру. Малиновский сделал второй ассист за Дженоа
Руслан Малиновский Серия A Дженоа Лечче чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Фабио Миретти Никола Крстович
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Разобьет сердце фанатам Ливерпуля. Салах нашел себе новый клуб. Он удивил
Футбол | 15 марта 2025, 00:21 0
Разобьет сердце фанатам Ливерпуля. Салах нашел себе новый клуб. Он удивил
Разобьет сердце фанатам Ливерпуля. Салах нашел себе новый клуб. Он удивил

Винегр планирует перейти в «ПСЖ»

Рафинья запросил «золотой контракт» у Барселоны. Им интересуется Ман Сити
Футбол | 14 марта 2025, 19:02 3
Рафинья запросил «золотой контракт» у Барселоны. Им интересуется Ман Сити
Рафинья запросил «золотой контракт» у Барселоны. Им интересуется Ман Сити

Нынешний сезон блестяще складывается для бразильца

Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
Бокс | 14.03.2025, 08:34
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
Футбол | 14.03.2025, 09:17
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»
Футбол | 14.03.2025, 01:19
БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»
БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Чудове повернення у стартовий склад. Наступний матч з Ювентусом, треба і там запалити)
Ответить
+4
Octopus
Малиновский лучший игрок матча по Whoscored.
Ответить
+4
Лига
Супертренер ребров довызывать малину нужно  .  После травмы на всю игру не хватит, на замену выйти может и принести результат 
Ответить
0
DaVinci
З Бельгією в центрі поля мають грати Зінченко і Маліновськи. І Калюжний опорним
Ответить
0
Показать Скрыть 4 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
14.03.2025, 15:02 17
Футбол
Усик потеряет чемпионский титул. Александр выбрал следующего соперника
Усик потеряет чемпионский титул. Александр выбрал следующего соперника
13.03.2025, 09:57 15
Бокс
ФОТО. А где два касания? Обнародован четкий кадр во время удара Альвареса
ФОТО. А где два касания? Обнародован четкий кадр во время удара Альвареса
13.03.2025, 01:31 17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен бой за звание абсолютного чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен бой за звание абсолютного чемпиона мира
13.03.2025, 13:51
Бокс
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
13.03.2025, 07:50 4
Футбол
Атлетико вышел с официальным заявлением после матча с Реалом
Атлетико вышел с официальным заявлением после матча с Реалом
14.03.2025, 11:49 3
Футбол
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
14.03.2025, 00:43 1
Бокс
Итоги 1/8 финала Лиги чемпионов. Определены все четвертьфинальные пары
Итоги 1/8 финала Лиги чемпионов. Определены все четвертьфинальные пары
13.03.2025, 07:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем