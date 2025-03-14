14 марта на «Луиджи Феррарис» пройдет матч 29-го тура Серии А Италии, в котором «Дженоа» встретится с «Лечче». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Дженоа

Команда пережила очищение пребыванием в Серии В. Но Джилардино, пусть и достаточно случайно ставший тренером, сумел с ходу вернуть в высший дивизион. А потом уже там новичок в розыгрыше 2023/2024 закончил в числе середняков, в середине таблицы, на 11-й позиции. Но в новом чемпионате старт не получился, и Альберто был уволен.

Конечно, у тех неудач были и объективные причины - ряд лидеров продали или отпустили в аренду в межсезонье, а Малиновский из-за перелома ноги только в последнее время начал возвращаться в заявку на матчи. Но при этом после появления в Генуе нового наставника, Патрика Виейра, получилось заметно прибавить и вернуться в середину турнирной таблицы. Но сейчас, кажется, начинает сказываться падение мотивации. В феврале выиграли только у новичка-аутсайдера, Венеции. А нынешний месяц начал, только в концовке дома сровняв с Эмполи. Счет 1:1 повторили и с Кальяри

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Лечче

Клуб не так много времени проводил в Серии А за свою историю. И задача не меняется: нужно набирать достаточно очков, чтобы продолжить пребывание на этом уровне. По ходу прошлого сезона д'Аверса справлялся неплохо, но ввязался в драку с футболистом соперников. Но все равно получилось набрать 38 очков, чего хватило не просто для сохранения прописки, но и для финиша на комфортном 14-м месте.

В новом розыгрыше команда играет под руководством Марко Джампаоло. Но в целом ничего не изменилось - да, проигрывают половину матчей, но, главное, очки набираются пока что достаточно активно, чтобы держаться над зоной вылета. Хотя февраль закончился сухими поражениями от Удинезе и Фиорентины. Милану забили потом дважды, но уступили все равно, 2:3.

Статистика личных встреч

За 14 крайних очных поединков Лечче выиграл только однажды - в рамках прошлого сезона, когда команды обменялись домашними победами. Но в январе дома хотя бы получилось оформить нулевую ничью.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом хозяев, несмотря на их не лучшую форму. Уж очень слабы гости - такого соперника нужно выигрывать (коэффициент - 2,03).