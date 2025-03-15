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Чемпионат Италии
Дженоа
14.03.2025 21:45 – FT 2 : 1
Лечче
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Италия
15 марта 2025, 00:37 | Обновлено 15 марта 2025, 00:52
62
0

Дженоа – Лечче – 2:1. Два ассиста Малиновского. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 29-го тура Серии А

15 марта 2025, 00:37 | Обновлено 15 марта 2025, 00:52
62
0
Дженоа – Лечче – 2:1. Два ассиста Малиновского. Видео голов и обзор
ФК Дженоа. Руслан Малиновский

Вечером 14 марта состоялся матч 29-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Лечче» (2:1).

Команды провели игру на стадионе Луиджи Феррарис» в Генуе.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский хавбек Руслан Малиновский сделал два ассисты за игру.

Руслан ярко провел второй матч после возвращения в футбол – он пропустил длительное время из-за травмы ноги.

Руслан сделал две голевые передачи на Фабио Миретти на 16-й и 45+2-й минуте, гостям удалось отыграть лишь один гол во втором тайме с пенальти.

Серия A. 29-й тур, 14 марта

Дженоа – Лечче – 2:1

Голы: Миретти, 16, 45+2 – Крстович, 68 (пен)

События матча

68’
ГОЛ ! С пенальти забил Никола Крстович (Лечче).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Фабио Миретти (Дженоа).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Фабио Миретти (Дженоа).
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Серия A Дженоа Лечче чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский видео голов и обзор Никола Крстович Фабио Миретти пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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