Дженоа – Лечче – 2:1. Два ассиста Малиновского. Видео голов и обзор

Вечером 14 марта состоялся матч 29-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Лечче» (2:1).

Команды провели игру на стадионе Луиджи Феррарис» в Генуе.

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Украинский хавбек Руслан Малиновский сделал два ассисты за игру.

Руслан ярко провел второй матч после возвращения в футбол – он пропустил длительное время из-за травмы ноги.

Руслан сделал две голевые передачи на Фабио Миретти на 16-й и 45+2-й минуте, гостям удалось отыграть лишь один гол во втором тайме с пенальти.

Серия A. 29-й тур, 14 марта

Дженоа – Лечче – 2:1

Голы: Миретти, 16, 45+2 – Крстович, 68 (пен)