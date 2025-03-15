Дженоа – Лечче – 2:1. Два ассиста Малиновского. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 29-го тура Серии А
Вечером 14 марта состоялся матч 29-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Лечче» (2:1).
Команды провели игру на стадионе Луиджи Феррарис» в Генуе.
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Украинский хавбек Руслан Малиновский сделал два ассисты за игру.
Руслан ярко провел второй матч после возвращения в футбол – он пропустил длительное время из-за травмы ноги.
Руслан сделал две голевые передачи на Фабио Миретти на 16-й и 45+2-й минуте, гостям удалось отыграть лишь один гол во втором тайме с пенальти.
Серия A. 29-й тур, 14 марта
Дженоа – Лечче – 2:1
Голы: Миретти, 16, 45+2 – Крстович, 68 (пен)
События матча
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