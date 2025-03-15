Виейра оценил игру Малиновского против Лечче, где украинец отдал 2 ассиста
Патрик доволен возвращением полузащитника
Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра оценил игру украинского полузащитника Руслана Малиновского против «Лечче» (2:1), где полузащитник отдал две голевые передачи.
«Сегодня мы сыграли очень хорошо, дисциплинированно. Синергия с болельщиками помогла нам победить, я горжусь тем, что мы сегодня сделали. Мы хорошо поработали на этой неделе, важно знать качество игрока.
У Малиновского есть качество отдавать передачи, как он это сделал сегодня. Миретти умеет идти вперед, мы работали над этим всю неделю, и для команды это хорошо», – сказал французский тренер для Tuttomercatoweb.
Ранее сам Руслан Малиновский поделился эмоциями после матча против Лечче.
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