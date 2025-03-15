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  4. Виейра оценил игру Малиновского против Лечче, где украинец отдал 2 ассиста
Италия
15 марта 2025, 10:46 |
992
1

Виейра оценил игру Малиновского против Лечче, где украинец отдал 2 ассиста

Патрик доволен возвращением полузащитника

15 марта 2025, 10:46 |
992
1
Виейра оценил игру Малиновского против Лечче, где украинец отдал 2 ассиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Виейра

Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра оценил игру украинского полузащитника Руслана Малиновского против «Лечче» (2:1), где полузащитник отдал две голевые передачи.

«Сегодня мы сыграли очень хорошо, дисциплинированно. Синергия с болельщиками помогла нам победить, я горжусь тем, что мы сегодня сделали. Мы хорошо поработали на этой неделе, важно знать качество игрока.

У Малиновского есть качество отдавать передачи, как он это сделал сегодня. Миретти умеет идти вперед, мы работали над этим всю неделю, и для команды это хорошо», – сказал французский тренер для Tuttomercatoweb.

Ранее сам Руслан Малиновский поделился эмоциями после матча против Лечче.

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Руслан Малиновский Патрик Виейра Дженоа Серия A чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Tuttomercatoweb
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Видно, що Маліновский скучив за грою. А повернення у стартовій склад вийшло чудовим
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