Виейра оценил игру Малиновского против Лечче, где украинец отдал 2 ассиста

Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра оценил игру украинского полузащитника Руслана Малиновского против «Лечче» (2:1), где полузащитник отдал две голевые передачи.

«Сегодня мы сыграли очень хорошо, дисциплинированно. Синергия с болельщиками помогла нам победить, я горжусь тем, что мы сегодня сделали. Мы хорошо поработали на этой неделе, важно знать качество игрока.

У Малиновского есть качество отдавать передачи, как он это сделал сегодня. Миретти умеет идти вперед, мы работали над этим всю неделю, и для команды это хорошо», – сказал французский тренер для Tuttomercatoweb.

Ранее сам Руслан Малиновский поделился эмоциями после матча против Лечче.