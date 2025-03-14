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  4. ВИДЕО. Продолжает зажигать. Малиновский отдал второй ассист против Лечче
Чемпионат Италии
Дженоа
14.03.2025 21:45 – 89 2 : 1
Лечче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
14 марта 2025, 22:40 | Обновлено 14 марта 2025, 23:10
842
2

ВИДЕО. Продолжает зажигать. Малиновский отдал второй ассист против Лечче

Под занавес первого тайма Руслан отдал голевой пас на Фабио Миретти

14 марта 2025, 22:40 | Обновлено 14 марта 2025, 23:10
842
2
ВИДЕО. Продолжает зажигать. Малиновский отдал второй ассист против Лечче
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

14 марта, в пятницу, проходит матч 29-го тура Серии А между клубами «Дженоа» и «Лечче».

Футбольное противостояние происходит в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис».

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Украинский полузащитник Руслан Малиновский оформил второе результативное действие в составе «Дженоа». Футболист на 45+2 минуте отдал голевую передачу Фабио Миретти.

А вот первое полезное действие Руслана пришлось на 16-ю минуту встречи и ассистировал украинец тому же Миретти.

ВИДЕО. Продолжает зажигать. Малиновский отдал еще один ассист против Лечче

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

События матча

68’
ГОЛ ! С пенальти забил Никола Крстович (Лечче).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Фабио Миретти (Дженоа).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Фабио Миретти (Дженоа).
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Серия A Дженоа Лечче чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский видео голов и обзор Фабио Миретти
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Комментарии 2
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PullBen
лиш недавно повернувся після травми а вже віддав два асисти в одному матчі. Руслан неймовірний, такі гравці і потрібні збірній
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+1
NikoKam1969
Руслан показує прекрасну гру, ніби й не було великої перерви через травму. Однозначно потрібно викликати у збірну на матч з Бельгією.
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0
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