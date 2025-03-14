ВИДЕО. Продолжает зажигать. Малиновский отдал второй ассист против Лечче
Под занавес первого тайма Руслан отдал голевой пас на Фабио Миретти
14 марта, в пятницу, проходит матч 29-го тура Серии А между клубами «Дженоа» и «Лечче».
Футбольное противостояние происходит в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис».
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Украинский полузащитник Руслан Малиновский оформил второе результативное действие в составе «Дженоа». Футболист на 45+2 минуте отдал голевую передачу Фабио Миретти.
А вот первое полезное действие Руслана пришлось на 16-ю минуту встречи и ассистировал украинец тому же Миретти.
ВИДЕО. Продолжает зажигать. Малиновский отдал еще один ассист против Лечче
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
События матча
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