ФОТО. У экс-футболиста Барселоны новая пассия. Лучше прежней
Марк Бартра выбирает исключительно топ-красавиц
Защитник «Бетиса» Марк Бартра снова влюблён — его избранницей стала брюнетка Корал Гутьеррес.
Ранее экс-футболист «Барселоны» встречался с моделью и бизнесвумен Джессикой Гойкоечеа.
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Корал родом с Канарских островов, работает моделью, инфлюенсеркой и в этом году стала «Королевой карнавала Лас-Пальмаса».
Блогерша опубликовала несколько намёков на роман с Бартрой, в частности, совместные комментарии в Instagram.
По последним фото можно предположить, что пара проводит время вместе в Алгарве, где, вероятно, отдыхала.
Также Корал видели в его доме, но оба пока не подтвердили свои отношения.
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