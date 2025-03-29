ФОТО. У экс-футболиста Барселоны новая пассия. Лучше прежней

Защитник «Бетиса» Марк Бартра снова влюблён — его избранницей стала брюнетка Корал Гутьеррес.

Ранее экс-футболист «Барселоны» встречался с моделью и бизнесвумен Джессикой Гойкоечеа.

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Корал родом с Канарских островов, работает моделью, инфлюенсеркой и в этом году стала «Королевой карнавала Лас-Пальмаса».

Блогерша опубликовала несколько намёков на роман с Бартрой, в частности, совместные комментарии в Instagram.

По последним фото можно предположить, что пара проводит время вместе в Алгарве, где, вероятно, отдыхала.

Также Корал видели в его доме, но оба пока не подтвердили свои отношения.