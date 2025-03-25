WTA25 марта 2025, 07:37 |
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Элина Свитолина – Ига Свентек. Достойная борьба. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами
25 марта 2025, 07:37 |
1028
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25 марта украинская теннисистка Элина Свитолина уступила Иге Свентек в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами, США.
Украинка проиграла со счетом 6:7 (5:7), 3:6 за 2 часа и 5 минут. После первой партии Элина взяла медицинский тайм-аут.
Это была четвертая встреча соперниц. Свитолина в третий раз потерпела поражение от польки.
Следующей соперницей Свентек будет юная Александра Эала из Филиппин.
🏆 WTA 1000 Майами. Хард. 1/8 финала
Элина Свитолина [22] – Ига Свентек [2] – 6:7 (5:7), 3:6
Видеообзор матча
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