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  4. Элина Свитолина – Ига Свентек. Достойная борьба. Видеообзор матча
WTA
25 марта 2025, 07:37 |
1028
1

Элина Свитолина – Ига Свентек. Достойная борьба. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами

25 марта 2025, 07:37 |
1028
1
Элина Свитолина – Ига Свентек. Достойная борьба. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

25 марта украинская теннисистка Элина Свитолина уступила Иге Свентек в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами, США.

Украинка проиграла со счетом 6:7 (5:7), 3:6 за 2 часа и 5 минут. После первой партии Элина взяла медицинский тайм-аут.

Это была четвертая встреча соперниц. Свитолина в третий раз потерпела поражение от польки.

Следующей соперницей Свентек будет юная Александра Эала из Филиппин.

🏆 WTA 1000 Майами. Хард. 1/8 финала

Элина Свитолина [22] – Ига Свентек [2] – 6:7 (5:7), 3:6

Видеообзор матча

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Элина Свитолина Ига Свёнтек теннисные видеообзоры WTA Майами видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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T-800
всяко лучше чем у Костюк))
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