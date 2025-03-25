Элина Свитолина – Ига Свентек. Достойная борьба. Видеообзор матча

25 марта украинская теннисистка Элина Свитолина уступила Иге Свентек в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами, США.

Украинка проиграла со счетом 6:7 (5:7), 3:6 за 2 часа и 5 минут. После первой партии Элина взяла медицинский тайм-аут.

Это была четвертая встреча соперниц. Свитолина в третий раз потерпела поражение от польки.

Следующей соперницей Свентек будет юная Александра Эала из Филиппин.

🏆 WTA 1000 Майами. Хард. 1/8 финала

Элина Свитолина [22] – Ига Свентек [2] – 6:7 (5:7), 3:6

Видеообзор матча