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  4. Мбаппе забил лишь 2 гола в последних 14 матчах за сборную Франции
Лига наций
24 марта 2025, 12:14 |
104
1

Мбаппе забил лишь 2 гола в последних 14 матчах за сборную Франции

Килиан отмечался забитыми мячами лишь в поединках против Польши и Люксембурга

24 марта 2025, 12:14 |
104
1
Мбаппе забил лишь 2 гола в последних 14 матчах за сборную Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский форвард Килиан Мбаппе в последних 14 матчах за сборную забил лишь 2 гола.

23 марта на стадионе «Стад де Франс» состоялась вторая встреча 1/4 финала Лиги наций между сборными Франции и Хорватии. Основное время поединка завершилось в пользу хозяев со счетом 2:0, а в серии пенальти французы получили путевку в полуфинал (общий счет 2:2, пенальти – 5:4).

Единственные два гола Мбаппе забил в матчах против Люксембурга (5 июня 2024 года) и Польши (25 июня 2024 года, с пенальти).

В нынешнем сезоне Килиан провел 45 матчей и отметился 34 результативными действиями (30 Г + 4 А).

Сборная Франции в полуфинале сыграет против Испании.

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сборная Франции по футболу сборная Хорватии по футболу статистика серия пенальти Лига наций Франция - Хорватия Килиан Мбаппе
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Перець
Та і пох головне Франція пройшла далі
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