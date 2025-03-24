Мбаппе забил лишь 2 гола в последних 14 матчах за сборную Франции

Французский форвард Килиан Мбаппе в последних 14 матчах за сборную забил лишь 2 гола.

23 марта на стадионе «Стад де Франс» состоялась вторая встреча 1/4 финала Лиги наций между сборными Франции и Хорватии. Основное время поединка завершилось в пользу хозяев со счетом 2:0, а в серии пенальти французы получили путевку в полуфинал (общий счет 2:2, пенальти – 5:4).

Единственные два гола Мбаппе забил в матчах против Люксембурга (5 июня 2024 года) и Польши (25 июня 2024 года, с пенальти).

В нынешнем сезоне Килиан провел 45 матчей и отметился 34 результативными действиями (30 Г + 4 А).

Сборная Франции в полуфинале сыграет против Испании.