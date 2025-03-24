Мбаппе забил лишь 2 гола в последних 14 матчах за сборную Франции
Килиан отмечался забитыми мячами лишь в поединках против Польши и Люксембурга
Французский форвард Килиан Мбаппе в последних 14 матчах за сборную забил лишь 2 гола.
23 марта на стадионе «Стад де Франс» состоялась вторая встреча 1/4 финала Лиги наций между сборными Франции и Хорватии. Основное время поединка завершилось в пользу хозяев со счетом 2:0, а в серии пенальти французы получили путевку в полуфинал (общий счет 2:2, пенальти – 5:4).
Единственные два гола Мбаппе забил в матчах против Люксембурга (5 июня 2024 года) и Польши (25 июня 2024 года, с пенальти).
В нынешнем сезоне Килиан провел 45 матчей и отметился 34 результативными действиями (30 Г + 4 А).
Сборная Франции в полуфинале сыграет против Испании.
📊 Kylian Mbappe lors de ses 14 derniers matchs avec l’Equipe de France— PopFoot (@ThePopFoot) March 23, 2025
🏟 14 matchs
⚽️ 2 buts
📶 0,14 buts par match
🇭🇷 Croatie ❌
🇭🇷 Croatie ❌
🇧🇪 Belgique ❌
🇮🇹 Italie ❌
🇪🇸 Espagne ❌
🇵🇹 Portugal ❌
🇧🇪 Belgique ❌
🇵🇱 Pologne ⚽️ (Pénalty)
🇦🇹 Autriche ❌
🇨🇦 Canada ❌
🇱🇺… pic.twitter.com/Ec6Imw0vKg
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