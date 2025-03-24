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  4. Франция – Хорватия – 2:0 (пен. 5:4). Камбек на Стад де Франс. Видео голов
Лига наций УЕФА. Лига A
Проходит дальше Франция
23.03.2025 21:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 2 : 0
5 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Хорватия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
24 марта 2025, 01:13 | Обновлено 24 марта 2025, 01:14
1406
0

Франция – Хорватия – 2:0 (пен. 5:4). Камбек на Стад де Франс. Видео голов

Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги наций 2024/25

24 марта 2025, 01:13 | Обновлено 24 марта 2025, 01:14
1406
0
Франция – Хорватия – 2:0 (пен. 5:4). Камбек на Стад де Франс. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

23 марта состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Франции и Хорватии [первый поединок – 0:2].

Поединок прошел на стадионе Стад де Франс. Основное время игры завершилось со счетом 2:0 в пользу хозяев, в овертаймах команды не сумели отличиться, а в серии пенальти точнее оказались французы – 5:4.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В полуфинале Лиги наций Франция сыграет против сборной Испании, которая выбила Нидерланды.

Лига наций 2024/25. 1/4 финала

Ответный матч, 23 марта

Франция – Хорватия – 2:0 [пен. 5:4] (первый поединок – 0:2)

Голы: Олисе, 52, Дембеле, 80

ГОЛ! 1:0 Олисе, 52 мин.

ГОЛ! 2:0 Дембеле, 80 мин.

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Дайот Упамекано (Франция).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Дезире Дуэ (Франция).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Дуе Чалета-Цар (Хорватия).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристиян Якич (Хорватия).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Рандал Коло-Муани (Франция).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Марио Пашалич (Хорватия).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Орельен Чуаэми (Франция).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Никола Моро (Хорватия).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Франция).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (Франция).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Франция).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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