Франция – Хорватия – 2:0 (пен. 5:4). Камбек на Стад де Франс. Видео голов
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23 марта состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Франции и Хорватии [первый поединок – 0:2].
Поединок прошел на стадионе Стад де Франс. Основное время игры завершилось со счетом 2:0 в пользу хозяев, в овертаймах команды не сумели отличиться, а в серии пенальти точнее оказались французы – 5:4.
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В полуфинале Лиги наций Франция сыграет против сборной Испании, которая выбила Нидерланды.
Лига наций 2024/25. 1/4 финала
Ответный матч, 23 марта
Франция – Хорватия – 2:0 [пен. 5:4] (первый поединок – 0:2)
Голы: Олисе, 52, Дембеле, 80
ГОЛ! 1:0 Олисе, 52 мин.
ГОЛ! 2:0 Дембеле, 80 мин.
События матча
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