23 марта состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Франции и Хорватии [первый поединок – 0:2].

Поединок прошел на стадионе Стад де Франс. Основное время игры завершилось со счетом 2:0 в пользу хозяев, в овертаймах команды не сумели отличиться, а в серии пенальти точнее оказались французы – 5:4.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В полуфинале Лиги наций Франция сыграет против сборной Испании, которая выбила Нидерланды.

Лига наций 2024/25. 1/4 финала

Ответный матч, 23 марта

Франция – Хорватия – 2:0 [пен. 5:4] (первый поединок – 0:2)

Голы: Олисе, 52, Дембеле, 80

ГОЛ! 1:0 Олисе, 52 мин.

ГОЛ! 2:0 Дембеле, 80 мин.