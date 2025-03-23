23 марта состоится ответный матч 1/4 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Франции и Хорватии.

Поединок пройдет на стадионе Стад де Франс. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

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Первая игра между французами и хорватами завершилась со счетом 2:0 в пользу вторых благодаря голам Анте Будимира и Ивана Перишича.

Победитель противостояния выйдет в полуфинал турнира, где сыграет либо против Нидерландов, либо против Испании.

Франция – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на сервисе MEGOGO.