Франция – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги наций 2024/25
23 марта состоится ответный матч 1/4 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Франции и Хорватии.
Поединок пройдет на стадионе Стад де Франс. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая игра между французами и хорватами завершилась со счетом 2:0 в пользу вторых благодаря голам Анте Будимира и Ивана Перишича.
Победитель противостояния выйдет в полуфинал турнира, где сыграет либо против Нидерландов, либо против Испании.
Франция – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на сервисе MEGOGO.
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