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Лига наций УЕФА. Лига A
Франция
23.03.2025 21:45 2-й матч. Результат первого матча 0:2 - : -
Хорватия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
23 марта 2025, 00:57 | Обновлено 23 марта 2025, 00:59
24
0

Франция – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги наций 2024/25

23 марта 2025, 00:57 | Обновлено 23 марта 2025, 00:59
24
0
Франция – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

23 марта состоится ответный матч 1/4 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Франции и Хорватии.

Поединок пройдет на стадионе Стад де Франс. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра между французами и хорватами завершилась со счетом 2:0 в пользу вторых благодаря голам Анте Будимира и Ивана Перишича.

Победитель противостояния выйдет в полуфинал турнира, где сыграет либо против Нидерландов, либо против Испании.

Франция – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на сервисе MEGOGO.

Франция – Хорватия
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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