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Лига наций УЕФА. Лига A
Франция
23.03.2025 21:45 2-й матч. Результат первого матча 0:2 - : -
Хорватия
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Лига наций
23 марта 2025, 00:28 | Обновлено 23 марта 2025, 00:30
67
0

Франция – Хорватия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала

Ответный четвертьфинальный поединок состоится 23 марта в 21:45 по Киеву

23 марта 2025, 00:28 | Обновлено 23 марта 2025, 00:30
67
0
Франция – Хорватия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала
Коллаж Sport.ua

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23 марта в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги Наций, свою встречу проведут Франция – Хорватия. Старт встречи запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Франция

Сборная Франции, может похвастаться приличной стабильностью за последнее десятилетие, а также солидным составом. В первом матче против Хорватии французы были шокированы в первом тайме, пропустив два мяча, это при том, что еще и пенальти соперник не реализовал в дебюте встречи.

Нельзя сказать, что подопечные Дидье Дешама играли плохо, Мбаппе и Дембеле имели хорошие моменты, однако, желания победить явно было у Модрича и его партнеров, которые вышли, как на последний бой.

Больших коррективов в плане состава ждать не стоит, ведь команда неплохо создает моменты, вполне возможно, что будет сделан акцент на атаку, тут есть кому забивать, да и родная публика должна помочь совершить камбэк, пока задание отыграть два мяча.

Хорватия

На последней Лиге Наций хорваты дошли до финала турнира, где только в серии пенальти уступили испанцам. В группе команда не смогла навязать борьбу Португалии за первое место, хотя и второй строчки хватило для прохода в плей-офф.

Подопечные Златко Далича всем дали понять, что их рано списали со счетов, против Франции они выдали действительно сильный матч, да, у соперника были моменты, но в плане самоотдачи хорваты точно были на голову выше.

Сделано только полдела, ответная игра может сложиться совсем иначе, ведь сдерживать атакующую мощь соперника будет сложно, а желательно и самим атаковать. Опыта хорватам не занимать, звездами футбола их не напугать, но, даже имея два мяча форы, выход в полуфинал не гарантирован.

Личные встречи

Вспоминать все матчи команд я не буду, а только подчеркну, что первую встречу выиграли хорваты со счетом 2:0, забивали Будимир и Перишич, а перед этим Крамарич не реализовал пенальти, пробив по центру и попов в ноги Меньяну.

Прогноз

Я думаю, такой матч идеально подойдет для ставки, французы будут злыми и мотивированными, не так важна Лиги Наций, как имидж и престиж сборной.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Франции – 1,42, ничья – 4,81, победа Хорватия – 7,45. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Французам надо реабилитироваться, они способны отыграться, поэтому поставлю на их победу с форой -1,5 гола за 2,13.

Прогноз Sport.ua
Франция
23 марта 2025 -
21:45
Хорватия
Фора Франции (-1.5) 2.13 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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