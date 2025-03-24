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  4. 14 ударов в серии пенальти! Франция и Хорватия определили полуфиналиста ЛН
Лига наций
24 марта 2025, 00:40 | Обновлено 24 марта 2025, 01:06
1303
3

14 ударов в серии пенальти! Франция и Хорватия определили полуфиналиста ЛН

Подопечные Дидье Дешама оформили камбек после поражения в первой игре

24 марта 2025, 00:40 | Обновлено 24 марта 2025, 01:06
1303
3
14 ударов в серии пенальти! Франция и Хорватия определили полуфиналиста ЛН
Getty Images/Global Images Ukraine

23 марта состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Франции и Хорватии [первый поединок – 0:2].

Поединок прошел на стадионе Стад де Франс. Основное время игры завершилось со счетом 2:0 в пользу хозяев, в овертаймах команды не сумели отличиться, а в серии пенальти точнее оказались французы – 5:4.

Для определения победителя в серии пенальти футболистам пришлось сделать по 7 ударов (14 в сумме).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Франция оформил камбек после поражения в первой игре в первую очередь благодаря голам Майкла Олисе и Усмана Дембеле.

В полуфинале Лиги наций Франция сыграет против сборной Испании, которая выбила Нидерланды.

Кроме того, Франция стала соперником сборной Украины в квалификационной группе к чемпионату мира.

Лига наций 2024/25. 1/4 финала

Ответный матч, 23 марта

Франция – Хорватия – 2:0 [пен. 5:4] (первый поединок – 0:2)

Голы: Олисе, 52, Дембеле, 80

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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сборная Франции по футболу сборная Хорватии по футболу Франция - Хорватия Лига наций серия пенальти Усман Дембеле Майкл Олисе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Alex Komnin
Тепер Україні грати з цією Африкою в одному відборі нв 26
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+2
adidas77
Біда, як то кажуть, не приходить одна...
Цей «чудовий» вечір не міг інакше для нас закінчиться І я вважаю що ця новина в сто разів гірша для нас, ніж наш програш Бельгії.
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0
contr
Єблов готуй дупи ! А там ще Ісландія нагадає стикові матчі ☝️
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-1
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