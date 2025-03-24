14 ударов в серии пенальти! Франция и Хорватия определили полуфиналиста ЛН
Подопечные Дидье Дешама оформили камбек после поражения в первой игре
23 марта состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Франции и Хорватии [первый поединок – 0:2].
Поединок прошел на стадионе Стад де Франс. Основное время игры завершилось со счетом 2:0 в пользу хозяев, в овертаймах команды не сумели отличиться, а в серии пенальти точнее оказались французы – 5:4.
Для определения победителя в серии пенальти футболистам пришлось сделать по 7 ударов (14 в сумме).
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Франция оформил камбек после поражения в первой игре в первую очередь благодаря голам Майкла Олисе и Усмана Дембеле.
В полуфинале Лиги наций Франция сыграет против сборной Испании, которая выбила Нидерланды.
Кроме того, Франция стала соперником сборной Украины в квалификационной группе к чемпионату мира.
Лига наций 2024/25. 1/4 финала
Ответный матч, 23 марта
Франция – Хорватия – 2:0 [пен. 5:4] (первый поединок – 0:2)
Голы: Олисе, 52, Дембеле, 80
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