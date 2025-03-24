Ярмоленко обошел Ротаня по стажу выступления за сборную Украины

После матча с Бельгией (0:3) стаж выступления Андрея Ярмоленко за сборную Украины возрос до 15 лет 199 дней. Тем самым он, обойдя Руслана Ротаня, вышел на 4-е место в списке игроков, имеющих наиболее продолжительную карьеру в национальной дружине.

За главную команду страны Ярмоленко дебютировал 5 августа 2007 года в товарищеском поединке с Узбекистаном (2:1) и провел за сборную в общей сложности 125 матчей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные карьеры игроков в сборной Украины