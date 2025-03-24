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Лига наций
24 марта 2025, 12:39 | Обновлено 24 марта 2025, 12:45
241
1

Ярмоленко обошел Ротаня по стажу выступления за сборную Украины

Карьера хавбека «Динамо» в национальной дружине длится 15 лет 199 дней

24 марта 2025, 12:39 | Обновлено 24 марта 2025, 12:45
241
1
Ярмоленко обошел Ротаня по стажу выступления за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

После матча с Бельгией (0:3) стаж выступления Андрея Ярмоленко за сборную Украины возрос до 15 лет 199 дней. Тем самым он, обойдя Руслана Ротаня, вышел на 4-е место в списке игроков, имеющих наиболее продолжительную карьеру в национальной дружине.

За главную команду страны Ярмоленко дебютировал 5 августа 2007 года в товарищеском поединке с Узбекистаном (2:1) и провел за сборную в общей сложности 125 матчей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные карьеры игроков в сборной Украины

Карьера

Игрок

Первый матч

Последний матч

17 лет 108 дней

Александр ШОВКОВСКИЙ

13.11.1994

29.02.2012

17 лет 86 дней

Андрей ШЕВЧЕНКО

25.03.1995

19.06.2012

16 лет 56 дней

Анатолий ТИМОЩУК

26.04.2000

21.06.2016

15 лет 199 дней

Андрей ЯРМОЛЕНКО

05.09.2009

23.03.2025

15 лет 15 дней

Руслан РОТАНЬ

12.02.2003

27.03.2018

14 лет 293 дня

Андрей ПЯТОВ

22.08.2007

11.06.2022

14 лет 71 день

Сергей РЕБРОВ

27.06.1992

06.09.2006

13 лет 332 дня

Тарас СТЕПАНЕНКО

17.11.2010

14.10.2024

13 лет 72 дня

Андрей ГУСИН

26.06.1993

06.09.2006

13 лет 47 дней

Вячеслав ШЕВЧУК

30.04.2003

16.06.2016
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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romario1501
Не тимощук, а бомж №4)))
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