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  4. Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
WTA
23 марта 2025, 20:08 | Обновлено 23 марта 2025, 20:22
3219
16

Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами

Марта уверенно разобралась с Анной Блинковой в 1/16 финала турнира WTA 1000 в США

23 марта 2025, 20:08 | Обновлено 23 марта 2025, 20:22
3219
16
Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 29) вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

В 3-м раунде украинка в двух сетах разгромила «нейтралку» Анну Блинкову (WTA 85) за 1 час.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/16 финала

Анна Блинкова – Марта Костюк (Украина) [23] – 2:6, 1:6

Это была первая встреча соперниц. За матч Марта отдала только одну свою подачу – в стартовом гейме. На счету Костюк пять брейков.

На матчболе Костюк подала с руки и оформила эйс.

Следующей соперницей украинки будет победительница противостояния Анна Калинская (WTA 33) – Джессика Пегула (США, WTA 4).

Костюк в четвертый раз играет на кортах Майами. Предыдущим ее лучшим результатом был выход во 2-й раунд, с которого в 2025 она только стартовала.

Помимо Марты, в 4-м раунде тысячника Майами также сыграет первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая ранее в своем поединке третьего круга прошла Каролину Мухову.

Костюк на старте Майами в напряженных трех партиях выиграла у Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 68).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 16
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VITASS
матчбол вийшов по духу протистояння . вчасно вдало класно опустила руцьке поросятко
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+10
Pavel_i_CO
Рашистів треба ставити на коліна скрізь 
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+9
Sit Simurg
Вечір поки що норм .. Ще б Бельгії не програти 0-3 ..)
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+8
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Mark4854590
Перемоги над нейтралками завжди тішать. Особливо, коли мразот виносять без шансів
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+8
Показать Скрыть 1 ответ
C.Пеклов
Молодець!Спокійно, без нервів, й остання подача з руки,як вишенька на торті!
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+8
Vlad Holl
11 геймів підряд виграла - це щось. Ватне поросятко було принижено по- повній і це добре. 
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+7
serhiy
Сонечко наше ! Молодець !!!
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
C.Пеклов
дві перемоги сьогодні підняли настрій, тепер чекаємо радости від футболу...
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+6
Олег Мандрівник
11 геймов подряд.
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+4
roman75zpr
В одну калитку...
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+2
Sashamar
Поки що все добре майже виходить. Майже тому, що перемога Мертенс над Свьонтек це з області фантастики, а от якби Таусон обіграла реальну соболенківську подругу, це було б ва-а-ще.
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+1
Falko
Щодо каментів, що поросятко нічого із себе не являє. Вона у 2 колі friendly fire'ом засмажила більш тлусту свиню, яка все ще числиться 12-ю в рейтингу. Причому, у 2 сеті виграла тай-брейк 7:0. Гравець грає так, як йому дозволяє суперник.
Побічно, сьогодні взагалі день осушки боліт. Мужуки підтримали Марту і відправили домів Рубльова з Качано..., ой, Хачановим. Тепер тримаємо кулаки за Пегулку, бо Анюта явно засиділася у Штатах, Яннік сумує.
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0
❤️❤️❤️
Офіційно вітаємо Марту Костюк з перемогою в слов'янському дербі над Ганною Млинковою. Хоча, на жаль без боротьби, але перемагати в слов'янських дербі завжди солодко. Млинкова по-сестринськи пригостила Марту млинцями🥞🥞🥞, а Марта дала надкусити від бублика🥯 в другому сеті 😊
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-3
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