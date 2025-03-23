Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
Марта уверенно разобралась с Анной Блинковой в 1/16 финала турнира WTA 1000 в США
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 29) вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.
В 3-м раунде украинка в двух сетах разгромила «нейтралку» Анну Блинкову (WTA 85) за 1 час.
WTA 1000 Майами. Хард. 1/16 финала
Анна Блинкова – Марта Костюк (Украина) [23] – 2:6, 1:6
Это была первая встреча соперниц. За матч Марта отдала только одну свою подачу – в стартовом гейме. На счету Костюк пять брейков.
На матчболе Костюк подала с руки и оформила эйс.
Следующей соперницей украинки будет победительница противостояния Анна Калинская (WTA 33) – Джессика Пегула (США, WTA 4).
Костюк в четвертый раз играет на кортах Майами. Предыдущим ее лучшим результатом был выход во 2-й раунд, с которого в 2025 она только стартовала.
Помимо Марты, в 4-м раунде тысячника Майами также сыграет первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая ранее в своем поединке третьего круга прошла Каролину Мухову.
Костюк на старте Майами в напряженных трех партиях выиграла у Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 68).
under arm serve ace? 💁♀️@marta_kostyuk | #MiamiOpen pic.twitter.com/PCNHpMJilD— wta (@WTA) March 23, 2025
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