Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 29) вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

В 3-м раунде украинка в двух сетах разгромила «нейтралку» Анну Блинкову (WTA 85) за 1 час.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/16 финала

Анна Блинкова – Марта Костюк (Украина) [23] – 2:6, 1:6

Это была первая встреча соперниц. За матч Марта отдала только одну свою подачу – в стартовом гейме. На счету Костюк пять брейков.

На матчболе Костюк подала с руки и оформила эйс.

Следующей соперницей украинки будет победительница противостояния Анна Калинская (WTA 33) – Джессика Пегула (США, WTA 4).

Костюк в четвертый раз играет на кортах Майами. Предыдущим ее лучшим результатом был выход во 2-й раунд, с которого в 2025 она только стартовала.

Помимо Марты, в 4-м раунде тысячника Майами также сыграет первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая ранее в своем поединке третьего круга прошла Каролину Мухову.

Костюк на старте Майами в напряженных трех партиях выиграла у Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 68).