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  4. Свитолина обыграла 14-ю ракетку и вышла в 1/8 финала супертурнира в Майами
WTA
23 марта 2025, 19:11 | Обновлено 23 марта 2025, 19:29
6336
8

Свитолина обыграла 14-ю ракетку и вышла в 1/8 финала супертурнира в Майами

Элина в трех сетах одолела Каролину Мухову в 3-м раунде соревнований WTA 1000 в США

23 марта 2025, 19:11 | Обновлено 23 марта 2025, 19:29
6336
8
Свитолина обыграла 14-ю ракетку и вышла в 1/8 финала супертурнира в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 22) вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

В 3-м раунде украинка в трех сетах переиграла 15-ю сеяную Каролину Мухову (Чехия, WTA 14) за 2 часа и 5 минут.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/16 финала

Каролина Мухова (Чехия) [15] – Элина Свитолина (Украина) [22] – 2:6, 6:3, 2:6

Это была третья встреча соперниц. Свитолина одержала третью победу.

В 1/8 финала тысячника Элина сыграет против победительницы противостояния Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 28) – Ига Свентек (Польша, WTA 2).

На старте соревнований Свитолина справилась с Белиндой Бенчич (Швейцария, WTA 45).

Элина в 11-й раз выступает на кортах Майами. Ее лучшим результатом является полуфинал 2021 года.

Помимо Элины, Украину в Майами в одиночном разряде продолжит представлять Марта Костюк, которая в своем поединке третьего круга играет против Анны Блинковой.

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Элина Свитолина Каролина Мухова WTA Майами выбор редакции
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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C.Пеклов
Молодець!Як зібралася в 3-му сеті!І не залишила суперниці шансів!Так тримати й надалі!
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+11
Vlad Holl
Здавалося ,що сили в 2 сеті покинули , але третій сет показав , що є ще порох . Молодець , відіграла добре, чекаємо Свьонтек , яка сьогодні не ідеальна.
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+7
adidas77
Еліна наше все у тенісі!  Було, є і буде!
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+4
VITASS
молодчинка. але далі Іга скоріш
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+4
serhiy
Мама- героїня !!! 
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+3
apepa
Третья очная встреча. Третья победа. Удобный соперник. Однако я не понял зачем нужно было так напрягацца и бицца за первый сет во втором гейме. Столько сил моральных и физических потратила в эти 10 минут. Что потом еле еле выкарабкалась..
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-9
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