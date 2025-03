Свитолина обыграла 14-ю ракетку и вышла в 1/8 финала супертурнира в Майами

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 22) вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

В 3-м раунде украинка в трех сетах переиграла 15-ю сеяную Каролину Мухову (Чехия, WTA 14) за 2 часа и 5 минут.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/16 финала

Каролина Мухова (Чехия) [15] – Элина Свитолина (Украина) [22] – 2:6, 6:3, 2:6

Это была третья встреча соперниц. Свитолина одержала третью победу.

В 1/8 финала тысячника Элина сыграет против победительницы противостояния Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 28) – Ига Свентек (Польша, WTA 2).

На старте соревнований Свитолина справилась с Белиндой Бенчич (Швейцария, WTA 45).

Элина в 11-й раз выступает на кортах Майами. Ее лучшим результатом является полуфинал 2021 года.

Помимо Элины, Украину в Майами в одиночном разряде продолжит представлять Марта Костюк, которая в своем поединке третьего круга играет против Анны Блинковой.

