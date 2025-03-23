Свитолина обыграла 14-ю ракетку и вышла в 1/8 финала супертурнира в Майами
Элина в трех сетах одолела Каролину Мухову в 3-м раунде соревнований WTA 1000 в США
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 22) вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.
В 3-м раунде украинка в трех сетах переиграла 15-ю сеяную Каролину Мухову (Чехия, WTA 14) за 2 часа и 5 минут.
WTA 1000 Майами. Хард. 1/16 финала
Каролина Мухова (Чехия) [15] – Элина Свитолина (Украина) [22] – 2:6, 6:3, 2:6
Это была третья встреча соперниц. Свитолина одержала третью победу.
В 1/8 финала тысячника Элина сыграет против победительницы противостояния Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 28) – Ига Свентек (Польша, WTA 2).
На старте соревнований Свитолина справилась с Белиндой Бенчич (Швейцария, WTA 45).
Элина в 11-й раз выступает на кортах Майами. Ее лучшим результатом является полуфинал 2021 года.
Помимо Элины, Украину в Майами в одиночном разряде продолжит представлять Марта Костюк, которая в своем поединке третьего круга играет против Анны Блинковой.
Pumped up 💪@ElinaSvitolina outlasts Muchova for her place in the last 16!#MiamiOpen pic.twitter.com/UXOkNfUZWc— wta (@WTA) March 23, 2025
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